Доля модульного містечка в Харкові, пакет «зимової підтримки»: підсумки дня
З модульного містечка у Харкові, що визнали непридатним, розселяють ВПО. У мерії повідомили про плани на ці приміщення. 80 ударів пережив Харків за жовтень. Напередодні місто «відгуляло» Гелловін. Президент Зеленський анонсував цьогорічну «зимову підтримку». МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 1 листопада.
У Харкові розселяють переселенців, які жили в модульному містечку
Його визнали непридатним, повідомили у Харківській міськраді. Звідти вже виїхали 17 людей. Серед них – багатодітна родина з сімома дітьми. Мерія допомагає ВПО з розселенням. Також у міськраді зазначили, що модульне містечко будуть демонтувати – підготовчі роботи вже почались.
Напружений місяць для Харкова
У жовтні Харків армія РФ обстріляла Харків 80 разів. Більше половини – за допомогою різних типів БпЛА. Крім цього, ворог застосовував керовані авіабомби, а також випробовував нову тактику атак FPV-дронами, зазначив мер Ігор Терехов. Постраждали 109 людей, один чоловік загинув.
Як відзначили Гелловін у Харкові
31 жовтня у світі відзначали Гелловін. Приєдналися й жителі Харкова, які у костюмах гуляли містом. Фото та відео незвичайних образів напередодні «облетіли» місцеві пабліки. Наприклад, у метро Харкова бачили Дарт Вейдера, а в центрі міста гуляв Джокер. Також проходив конкурс костюмів.
«Зимова підтримка» 2025
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду сформувати комплексну програму «зимової підтримки». Вона запрацює вже в грудні. У пакет увійдуть кілька напрямів допомоги. Йдеться про фінансову підтримку, фіксовані ціни на газ та електрику, а також УЗ-3000.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
