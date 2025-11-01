Судьба модульного городка в Харькове, пакет «зимней поддержки»: итоги дня
Из признанного непригодным модульного городка в Харькове расселяют ВПЛ. В мэрии сообщили о планах на эти помещения. 80 ударов пережил Харьков за октябрь. Накануне город отгулял Хэллоуин. Президент Зеленский анонсировал нынешнюю «зимнюю поддержку». МГ «Объектив» напоминает главные новости 1 ноября.
В Харькове расселяют переселенцев, которые жили в модульном городке
Его сочли непригодным, сообщили в Харьковском горсовете. Оттуда уже уехали 17 человек. Среди них – многодетная семья с семью детьми. Мэрия помогает ВПЛ с расселением. Также в горсовете отметили, что модульный городок демонтируют – подготовительные работы уже начались.
Напряженный месяц для Харькова
В октябре Харьков армия РФ обстреляла 80 раз. Больше половины – с помощью разных типов БпЛА. Кроме того, враг применял управляемые авиабомбы, а также испытывал новую тактику атак FPV-дронами, отметил мэр Игорь Терехов. Пострадали 109 человек, один человек погиб.
Как отметили Хэллоуин в Харькове
31 октября в мире отмечали Хэллоуин. Присоединились и жители Харькова, которые в костюмах гуляли по городу. Фото и видео необычных образов накануне «облетели» местные паблики. К примеру, в метро Харькова видели Дарт Вейдера, а в центре города гулял Джокер. Также проходил конкурс костюмов.
«Зимняя поддержка» 2025
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки. Она заработает уже в декабре. В пакет войдут несколько направлений помощи. Речь идет о финансовой поддержке, фиксированных ценах на газ и электричество, а также УЗ-3000.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Володимир Зеленський, Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, поддержка;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Судьба модульного городка в Харькове, пакет «зимней поддержки»: итоги дня», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2025 в 23:01;