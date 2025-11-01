Судьба модульного городка в Харькове, пакет «зимней поддержки»: итоги дня

Из признанного непригодным модульного городка в Харькове расселяют ВПЛ. В мэрии сообщили о планах на эти помещения. 80 ударов пережил Харьков за октябрь. Накануне город отгулял Хэллоуин. Президент Зеленский анонсировал нынешнюю «зимнюю поддержку». МГ «Объектив» напоминает главные новости 1 ноября.

Его сочли непригодным, сообщили в Харьковском горсовете. Оттуда уже уехали 17 человек. Среди них – многодетная семья с семью детьми. Мэрия помогает ВПЛ с расселением. Также в горсовете отметили, что модульный городок демонтируют – подготовительные работы уже начались.

В октябре Харьков армия РФ обстреляла 80 раз. Больше половины – с помощью разных типов БпЛА. Кроме того, враг применял управляемые авиабомбы, а также испытывал новую тактику атак FPV-дронами, отметил мэр Игорь Терехов. Пострадали 109 человек, один человек погиб.

31 октября в мире отмечали Хэллоуин. Присоединились и жители Харькова, которые в костюмах гуляли по городу. Фото и видео необычных образов накануне «облетели» местные паблики. К примеру, в метро Харькова видели Дарт Вейдера, а в центре города гулял Джокер. Также проходил конкурс костюмов.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки. Она заработает уже в декабре. В пакет войдут несколько направлений помощи. Речь идет о финансовой поддержке, фиксированных ценах на газ и электричество, а также УЗ-3000.

