Метро відновило рух у Харкові, Зміївська ТЕС розбита – підсумки 10 листопада

Події 23:00   10.11.2025
Оксана Горун
Олена Нагорна
Метро відновило рух у Харкові, Зміївська ТЕС розбита – підсумки 10 листопада

Харків оговтується після блекауту. У СБУ повідомили, що російська ФСБ планувала у місті серію терактів. Також у Харкові висаджують тюльпани. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 10 листопада.

Харків поступово оговтується після суботнього блекауту

Внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина. Станом на понеділок у Харкові відновили стабільне водопостачання, переважно запрацювало опалення. А вранці із затримкою близько двох годин почав рух метрополітен. У маршрутах електротранспорту періодично відбуваються зміни – залежно від напруги у мережі. За даними мерії, усі трамваї працюють, тролейбуси інколи дублюють автобусами. Харківобленерго попередило мешканців Харкова та області про застосування жорстких графіків погодинних відключень – від двох з половиною до чотирьох черг одночасно.

Тридцять п’ять бюветів, де безплатно можна набрати воду, працюють у Харкові

На тлі нестабільності у водопостачанні міста в міськраді нагадали про доступний вихід із ситуації. Коли немає електрики, джерела переводять на генератори, тож вода в бюветах доступна.

адреси бюветів з водою у Харкові
Фото: Харківська міськрада

Низку терактів у Харкові планувала ФСБ

Про це заявив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Він повідомив: в одному з міських парків затримали ворожого агента, який встановлював розтяжку з бойовою гранатою Ф-1. Підозрюваний – місцевий житель 62 років. Слідство вже встановило, що для підготовки теракту харків’янин отримав від окупантів координати схрону, з якого забрав боєприпас. Після встановлення розтяжки, за даними СБУ, агент планував виконати ще одне завдання: виготовити саморобний вибуховий пристрій, аби російські спецслужби дистанційно підірвали його в центрі Харкова в годину-пік. Метою ворога є формування панічних настроїв серед мешканців міста. За інформацією слідства, виконавця ФСБ завербувала через його дружину, яка проживає в Москві та працює на російську спецслужбу. Чоловікові повідомили про підозру за двома статтями ККУ: держзрада та підготовка теракту. Йому загрожує довічне. Зараз чоловік у СІЗО.

У Харкові почали готуватися до весни

На клумбах міста працівники «Зеленбуду» висаджують цибулини тюльпанів. Сьогодні роботи проводили на проспекті Науки. А упродовж тижня аналогічна діяльність пошириться на всі райони. Зеленбудівці зазначили, що ці тюльпани не купували, а розмножили, тож підприємство зекономило кошти.

тюльпани висаджують у Харкові

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Розбита Зміївська ТЕС забезпечувала електроенергією всю Харківщину – Укренерго

Новий фронт? Зміцнювати оборону на Харківщині закликав Немічев з «Кракена»

Зміни клімату: наскільки потеплішає у Харкові та області до 2040 року

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
