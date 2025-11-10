Метро заработало в Харькове, Змиевская ТЭС разбита — итоги 10 ноября

Харьков приходит в себя после блэкаута. В СБУ сообщили, что российская ФСБ планировала в городе серию терактов. Также в Харькове высаживают тюльпаны. МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 ноября.

Харьков постепенно приходит в себя после субботнего блэкаута

В результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина. По состоянию на понедельник в Харькове восстановили стабильное водоснабжение, в основном заработало отопление. А утром с задержкой около двух часов начал движение метрополитен. В маршрутах электротранспорта периодически происходят изменения — в зависимости от напряжения в сети. По данным мэрии, все трамваи работают, троллейбусы иногда дублируют автобусами. Харьковоблэнерго предупредило жителей Харькова и области о применении жестких графиков почасовых отключений — от двух с половиной до четырех очередей одновременно.

На фоне нестабильности в водоснабжении города в мэрии напомнили о доступном выходе из ситуации. Когда нет электричества, источники переводят на генераторы, поэтому вода в бюветах доступна.

Об этом заявил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Он сообщил: в одном из городских парков задержали вражеского агента, который устанавливал растяжку с боевой гранатой Ф-1. Подозреваемый – местный житель 62 лет. Следствие уже установило, что для подготовки теракта харьковчанин получил от оккупантов координаты тайника, из которого забрал боеприпас. После установки растяжки, по данным СБУ, агент планировал выполнить еще одно задание: изготовить самодельное взрывное устройство, чтобы российские спецслужбы дистанционно взорвали его в центре Харькова в час пик. Целью врага является формирование панических настроений среди жителей города. По информации следствия, исполнителя ФСБ завербовала через его жену, которая проживает в Москве и работает на российскую спецслужбу. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: государственная измена и подготовка теракта. Ему грозит пожизненное заключение. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

На клумбах города сотрудники «Зеленстроя» высаживают луковицы тюльпанов. Сегодня работы проводили на проспекте Науки. А в течение недели аналогичная деятельность распространится на все районы. Зеленстроевцы отметили, что эти тюльпаны не покупали, а размножили, поэтому предприятие сэкономило средства.

