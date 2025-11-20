106 загиблих дітей, РФ все ближче до Борової – підсумки 20 листопада
У Харкові вшанували 106 дітей – жертв війни. DeepState і ISW заявили про просування військ РФ у Борівської Андріївки. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 листопада.
День захисту дітей відзначили у Харкові вшануванням пам’яті маленьких жертв війни – їх у регіоні 106
Всесвітній день захисту дітей у Харкові відзначили вшануванням пам’яті хлопчиків і дівчаток, чиї життя забрала російська агресія. Жертвами повномасштабної війни стали 106 маленьких харків’ян та мешканців області. Найменшим із них було два місяці, найстаршим – 17 років. Пам’ять жертв вшановували в центрі Харкова біля пам’ятника загиблим дітям, що був відкритий у 2023. До скульптурної композиції поклали квіти та іграшки. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що цьогоріч меморіальний комплекс отримав доповнення – композицію з гранітних кубиків, на яких викарбувані імена загиблих під час війни дітей. До цього трагічного списку ще мають внести останню жертву – 17-річну Карину Бахур. Юна чемпіонка України та Європи з кікбоксингу й козацького двобою загинула в ніч проти 18 листопада внаслідок ракетного удару по місту Берестин. 19 листопада Карина мала вирушити до Австрії на кубок світу, а 5 грудня святкувати 18-річчя. Як зазначив мер Ігор Терехов, вже четвертий рік поспіль День захисту дітей в Україні не святкують, як це мало б бути, а проживають із болем. Бо війна відібрала у дітей право просто бути дітьми. Вони вчаться в укриттях, радіють новорічним виставам під землею і прокидаються серед ночі від вибухів. Мер закликав міжнародну спільноту не закривати очі на ці трагедії, щоби усі винні понесли відповідальність.
DeepState та ISW заявили про просування військ РФ біля Борівської Андріївки
Військові РФ усе ближче до селища Борова на Ізюмщині? Опівдні проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, позначивши територію на північному заході від села Борівська Андріївка як таку, що контролюється супротивником. Вранці про успіхи росіян на тій самій ділянці також заявили в американському Інституті вивчення війни. І уточнили: просування військових РФ північніше Борівської Андріївки підтверджують опубліковані напередодні геолокаційні відеозаписи. Згідно з даними DeepState, це вже вдруге у листопаді росіяни мають успіхи на цій ділянці – перед цим зону окупації розширили 4 числа. Офіційного підтвердження просування росіян в напрямку Борової від Генштабу ЗСУ немає.
Харків продовжує оговтуватися після масованої атаки БпЛА, що відбулася опівночі 19 листопада
Тоді 19 безпілотників вдарили по Слобідському й Основ’янському районах, по допомогу до медиків звернулися 46 людей, з них шістьох ушпиталили. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у лікарнях лишаються четверо, їхній стан середній. Серед пошкоджених об’єктів була трансформаторна підстанція, тож низка мешканців лишилася без світла. Вранці в Харківобленерго повідомили, що електропостачання повністю відновлене. Фахівці взялися за ремонт як тільки дозволила безпекова ситуація – чекали, доки сапери знешкодять боєприпас, який не здетонував. Після завершення ремонту на звичні маршрути повернулися тролейбуси й трамваї, які живила та ж підстанція.
Також МГ “Об’єктив” повідомляла 20 листопада:
- Понад добу пенсіонер блукав лісом у пошуках дому: він пройшов близько 25 км
- «Казковий вайб» уже в метро Харкова: як прикрашають станції до Нового року 📹
- Землю в Харкові забрали у компанії: які порушення знайшла прокуратура
Новини за темою:
Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
