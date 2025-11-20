106 погибших детей на Харьковщине, РФ все ближе к Боровой – итоги 20 ноября

В Харькове почтили 106 детей – жертв войны. DeepState и ISW заявили о продвижении войск РФ у Боровской Андреевки. МГ «Объектив» напоминает главные новости 20 ноября.

Всемирный день защиты детей в Харькове отметили память мальчиков и девочек, чьи жизнь унесла российская агрессия. Жертвами полномасштабной войны стали 106 маленьких харьковчан и жителей области. Самым маленьким из них было два месяца, самым старшим – 17 лет. Память жертв чествовали в центре Харькова возле памятника погибшим детям, открытым в 2023 году. К скульптурной композиции возложили цветы и игрушки. В этом году мемориальный комплекс получил дополнение – композицию из гранитных кубиков, на которых отчеканены имена погибших во время войны детей. В этот трагический список еще должны внести последнюю жертву — 17-летнюю Карину Бахур. Юная чемпионка Украины и Европы по кикбоксингу и казацкому поединку погибла в ночь на 18 ноября в результате ракетного удара по городу Берестин. 19 ноября Карина должна отправиться в Австрию на кубок мира, а 5 декабря праздновать 18-летие.

Военные РФ все ближе к поселку Боровая на Изюмщине? В полдень проект DeepState обновил карту боевых действий, обозначив территорию к северо-западу от села Боровская Андреевка как контролируемую противником. Утром об успехах россиян на том же участке также заявили в американском Институте изучения войны. Продвижение военных РФ к северу от Боровской Андреевки подтверждают опубликованные накануне геолокационные видеозаписи. Согласно данным DeepState, это уже второй раз в ноябре россияне преуспевают на этом участке — перед этим зону оккупации расширили 4 ноября.

Тогда 19 беспилотников ударили по Слободскому и Основянскому районам, за помощью к медикам обратились 46 человек, из них шестерых госпитализировали. В больницах остаются четверо, их состояние среднее. Среди поврежденных объектов была трансформаторная подстанция, поэтому жители тех микрорайонов остались без света. Утром в Харьковоблэнерго сообщили, что электроснабжение полностью восстановлено. Специалисты взялись за ремонт как только разрешила ситуация безопасности — ждали, пока саперы обезвредят несдетонировавший боеприпас. После ремонта на привычные маршруты вернулись троллейбусы и трамваи, которые питала та же подстанция.

Также МГ «Объектив» сообщала 20 ноября: