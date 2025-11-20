Live

Новини Харкова — головне за 20 листопада: ситуація зі світлом у місті

Суспільство 07:26   20.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:26

Після обстрілу на енергооб’єкті в Харкові знайшли боєприпас. Що зі світлом

У АТ “Харківобленерго” повідомили, що повністю відновили світло після обстрілу міста в ніч проти 19 листопада.

Фахівці зазначили: щойно дозволила безпекова ситуація – розпочали відновлення зруйнованого через обстріл. Однак на одному з енергооб’єктів на них чекав “сюрприз” – боєприпас, що не розірвався. Тому довелося чекати, доки рятувальники знешкодять його.

“У ремонтних роботах були задіяні представники  багатьох підрозділів товариства: від диспетчерів, спеціалістів високовольтних та міських електричних мереж до будівельників і водіїв“, – зазначили енергетики.

Наразі вдалося повністю заживити всіх абонентів.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
