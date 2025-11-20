Live

Новости Харькова — главное за 20 ноября: ситуация со светом в городе

Общество 07:26   20.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 20 ноября: ситуация со светом в городе

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:26

После обстрела на энергообъекте в Харькове нашли боеприпас. Что со светом

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили свет после обстрела города в ночь на 19 ноября.

Специалисты отметили: как только позволила ситуация в сфере безопасности – приступили к восстановлению разрушенного из-за обстрелов. Однако на одном из энергообъектов их ждал «сюрприз» – неразорвавшийся боеприпас. Поэтому пришлось ждать, пока спасатели обезвредят его.

«В ремонтных работах были задействованы представители многих подразделений общества: от диспетчеров, специалистов высоковольтных и городских электрических сетей до строителей и водителей», – отметили энергетики.

На данный момент удалось полностью запитать всех абонентов.

Читайте также: Сегодня 20 ноября 2025: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
Улицу в Харькове переименовали в честь Мисько Барбары
19.11.2025, 16:11
Туман и дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 20 ноября в Харькове и области
Туман и дождь с мокрым снегом. Прогноз погоды на 20 ноября в Харькове и области
19.11.2025, 20:06
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
19.11.2025, 12:26
Транспорт не будет ходить до пятницы через один из перекрестков в Харькове
Транспорт не будет ходить до пятницы через один из перекрестков в Харькове
19.11.2025, 22:02
Как 20 ноября будут ходить трамваи и троллейбусы в Харькове
Как 20 ноября будут ходить трамваи и троллейбусы в Харькове
19.11.2025, 20:59
Новости Харькова — главное за 20 ноября: ситуация со светом в городе
Новости Харькова — главное за 20 ноября: ситуация со светом в городе
20.11.2025, 07:26

Новости по теме:

19.11.2025
Тяжелая ночь «прилетов» по Харькову и первый снег — итоги 19 ноября
19.11.2025
Новости Харькова — главное за 19 ноября: массированная атака БпЛА, пошел снег
18.11.2025
Погибла девочка, перевели Болвинова и уходит из мэрии Черняк — итоги 18 ноября
18.11.2025
Новости Харькова – главное 18 ноября: кадровые изменения в полиции и горсовете
17.11.2025
Атаковали Балаклею, в Харькове подсчитали удары – итоги 17 ноября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 20 ноября: ситуация со светом в городе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2025 в 07:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".