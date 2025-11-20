Новости Харькова — главное за 20 ноября: ситуация со светом в городе

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:26

После обстрела на энергообъекте в Харькове нашли боеприпас. Что со светом

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что полностью восстановили свет после обстрела города в ночь на 19 ноября.

Специалисты отметили: как только позволила ситуация в сфере безопасности – приступили к восстановлению разрушенного из-за обстрелов. Однако на одном из энергообъектов их ждал «сюрприз» – неразорвавшийся боеприпас. Поэтому пришлось ждать, пока спасатели обезвредят его.

«В ремонтных работах были задействованы представители многих подразделений общества: от диспетчеров, специалистов высоковольтных и городских электрических сетей до строителей и водителей», – отметили энергетики.

На данный момент удалось полностью запитать всех абонентов.