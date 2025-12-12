Стрілянина сталася в під’їзді багатоповерхівки в Харкові: що відомо
10 грудня до правоохоронців звернулась жінка та повідомила, що в багатоповерхівці в Індустріальному районі п’яний знайомий відкрив стрілянину в підʼїзді, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські встановили: між чоловіком та дружиною сталася сварка, під час якої він здійснив постріл у двері ліфта.
Правоохоронці вже затримали 30-річного чоловіка.
«Встановлено, що порушник здійснив постріл зі спеціального засобу для відстрілу гумових куль. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження», – додали у поліції.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 7 років тюрми.
Нагадаємо, раніше у ГУ Нацполіції в Харківській області повідомляли, що у Куп’янську батько переховував сина від примусової евакуації, але після знищення будинку погодився на безпечний виїзд. Правоохоронці притягнули чоловіка до відповідальності.
