Стрельба произошла в подъезде многоэтажки в Харькове: что известно

10 декабря к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что в многоэтажке в Индустриальном районе пьяный знакомый открыл стрельбу в подъезде, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили: между мужем и женой произошла ссора, во время которой он выстрелил в дверь лифта.

Правоохранители уже задержали 30-летнего мужчину.

«Установлено, что нарушитель произвел выстрел из специального средства для отстрела резиновых шаров. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование», – добавили в полиции.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.

