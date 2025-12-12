Стрельба произошла в подъезде многоэтажки в Харькове: что известно
10 декабря к правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что в многоэтажке в Индустриальном районе пьяный знакомый открыл стрельбу в подъезде, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские установили: между мужем и женой произошла ссора, во время которой он выстрелил в дверь лифта.
Правоохранители уже задержали 30-летнего мужчину.
«Установлено, что нарушитель произвел выстрел из специального средства для отстрела резиновых шаров. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование», – добавили в полиции.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщали, что в Купянске отец скрывал сына от принудительной эвакуации, но после уничтожения дома согласился на безопасный выезд. Правоохранители привлекли мужчину к ответственности.
