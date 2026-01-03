Трагедія в Харкові, США атакували Венесуелу, смертельна ДТП – підсумки 3 січня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 3 січня.
У Харкові продовжують шукати людей, загинули мати з дитиною
Вранці 3 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов з місця трагедії повідомив, що розбір завалів ускладнюють погодні умови – хуртовина. За попередніми оцінками, роботи можуть тривати ще дві доби. На місці – понад 300 спеціалістів та 80 одиниць спецтехніки. Під завалами ще можуть перебувати п’ятеро людей. Шансів, що вони вижили, майже немає. Відомо про трьох загиблих, серед них – 22-річна дівчина та її трирічний син. Тим часом, мер Ігор Терехов повідомив, що фахівці практично завершили закриття всіх контурів. Увечері міський голова розповів, що на місці вибухів виявлено фрагменти тіла ще однієї людини.
США атакували Венесуелу – президента Ніколаса Мадуро взяли в полон
Вночі 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи. У ЗМІ з’явилася інформація, що удари прийшлися по великій військовій базі та будівлі парламенту Венесуели. У частині міста зникла електрика. Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social підтвердив, що Америка розпочала операцію у Венесуелі і завдала ударів по столиці. Де зараз знаходиться Мадуро – невідомо.
На Харківщині під колесами авто загинула 63-річна велосипедистка
ДТП сталося сьогодні, 3 січня, близько 05:30 в районі 49 кілометрів автодороги «Мерефа-Лозова-Павлоград». За інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, автомобіль Volkswagen LT наїхав на 63-річну велосипедистку. Внаслідок зіткнення жінка загинула на місці події. Слідчі СУ ГУНП у Харківській області розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі водієві загрожує вісім років в’язниці, а також позбавлення прав на три роки.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
