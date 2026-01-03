Трагедия в Харькове, США атаковали Венесуэлу, смертельное ДТП – итоги 3 января

МГ «Объектив» напоминает главные новости 3 января.

Утром 3 января начальник ХОВА Олег Синегубов с места трагедии сообщил, что разбор завалов усложняют погодные условия – метель. По предварительным оценкам, работы могут длиться еще двое суток. На месте – более 300 специалистов и 80 единиц спецтехники. Под завалами еще могут находиться пять человек. Шансов, что они выжили, практически нет. Известно о трех погибших. Среди них 22-летняя девушка и ее трехлетний сын. Тем временем мэр Игорь Терехов сообщил, что специалисты практически завершили закрытие всех контуров. Вечером городской голова рассказал, что на месте взрывов обнаружены фрагменты тела еще одного человека.

Ночью 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. В СМИ появилась информация, что удары пришлись по большой военной базе и по зданию парламента Венесуэлы. В части города пропало электричество. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что Америка начала операцию в Венесуэле и нанесла удары по столице. Где сейчас находится Мадуро – неизвестно.

ДТП произошло сегодня, 3 января, около 05:30 в районе 49 километра автодороги «Мерефа-Лозовая-Павлоград». По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, автомобиль Volkswagen LT наехал на 63-летнюю велосипедистку. В результате столкновения женщина погибла на месте происшествия. Следователи СУ ГУНП в Харьковской области начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Теперь водителю грозит восемь лет тюрьмы, а также лишение прав на три года.

