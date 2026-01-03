Трагедия в Харькове, США атаковали Венесуэлу, смертельное ДТП – итоги 3 января
МГ «Объектив» напоминает главные новости 3 января.
В Харькове продолжают искать людей, погибли мать с ребенком
Утром 3 января начальник ХОВА Олег Синегубов с места трагедии сообщил, что разбор завалов усложняют погодные условия – метель. По предварительным оценкам, работы могут длиться еще двое суток. На месте – более 300 специалистов и 80 единиц спецтехники. Под завалами еще могут находиться пять человек. Шансов, что они выжили, практически нет. Известно о трех погибших. Среди них 22-летняя девушка и ее трехлетний сын. Тем временем мэр Игорь Терехов сообщил, что специалисты практически завершили закрытие всех контуров. Вечером городской голова рассказал, что на месте взрывов обнаружены фрагменты тела еще одного человека.
США атаковали Венесуэлу – президента Николаса Мадуро взяли в плен
Ночью 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы. В СМИ появилась информация, что удары пришлись по большой военной базе и по зданию парламента Венесуэлы. В части города пропало электричество. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social подтвердил, что Америка начала операцию в Венесуэле и нанесла удары по столице. Где сейчас находится Мадуро – неизвестно.
На Харьковщине под колесами авто погибла 63-летняя велосепидистка
ДТП произошло сегодня, 3 января, около 05:30 в районе 49 километра автодороги «Мерефа-Лозовая-Павлоград». По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, автомобиль Volkswagen LT наехал на 63-летнюю велосипедистку. В результате столкновения женщина погибла на месте происшествия. Следователи СУ ГУНП в Харьковской области начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Теперь водителю грозит восемь лет тюрьмы, а также лишение прав на три года.
Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:
