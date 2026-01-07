Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

22:00

Головні події доби у відеодайджесті

<br />

17:40

Де тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Південно–Слобожанському напрямку українські захисники відбили шість атак росіян, чотири бої точаться наразі, повідомляє Генштаб ЗСУ.Окупанти атакували біля населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Стариця, Зелене, Тихе та у бік сіл Вільча й Тернова.

На Куп’янському напрямку росіяни вісім разів штурмували позиції українського війська біля сіл Степова Новоселівка, Піщане, Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки й Куп’янська, два бої тривають.

На Лиманському напрямку росіяни здійснили 12 атак на позиції українських підрозділів біля сіл Новоєгорівка, Нововодяне, Дерилове, Колодязі, Зарічне, Мирне та Шандриголове. Три зіткнення точаться.

16:05

«Дуже важка зима». Ситуація зі світлом й теплом у Харкові після удару 5 січня

«Енергетична тема досить обмежена для комунікації з зрозумілих причин. Те, що можемо повідомити, дійсно було уражено чергове енергетичне підприємство в Харкові. Досить серйозно пошкоджене енергетичне обладнання. Зараз усі наші служби працюють для того, щоб усунути наслідки і приступити до відновлення. Наше завдання – зробити так, щоб харків’яни отримували вчасно і тепло-, і електропостачання. Розуміємо, в яких умовах ми перебуваємо, оскільки вся енергетика не лише Харківщини, а всієї країни – під ударом. Дефіцит електроенергії відчуває і Харківська область», – повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

Про ситуацію із теплопостачанням у місті Синєгубов відповів так:

«Опалювальний сезон ми зараз проходимо в досить важких умовах. Це дуже важка зима для нас. Однак теплопостачання йде у нас за планом», – сказав голова ХОВА.

Він також додав, що у місті тривають пошуково-рятувальна операція після ударів 2 січня. За його оцінкою, фахівці змогли розібрати 80% завалів.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

14:48

У Харкові монтують спеціальні захисні секції, які мають захистити пішоходів від падіння льоду та бурульок

Як повідомили у Харківській міськраді, наразі такі роботи виконали у провулках Костюринському, Вірменському та Короленка, а також на вулицях Римарській та Полтавський Шлях.

13:54

Пожежа у Харкові: з офісного центру врятували вісім людей

Повідомлення про пожежу у п’ятиповерховій будівлі в провулку Театральному рятувальники отримали сьогодні об 11:34, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Загоряння виникло в одному з офісних приміщень на третьому поверсі.

«На момент прибуття перших підрозділів ДСНС площа пожежі склала близько 50 м кв. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. В цих умовах вони оперативно провели розвідку та врятували вісім осіб», – зазначили вогнеборці.

Об 12:01 пожежу локалізували, об 12:50 – повністю загасили. Причини виникнення загоряння встановлюються.

На місці події працювали близько 30 рятувальників та сім одиниць техніки ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

12:37

Масштабна пожежа на Бєлгородщині: СОУ уразили нафтобазу – Генштаб

У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі «Осколнєфтєснаб» у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Захисники зазначають: ця нафтобаза залучена у забезпеченні пальним армії окупантів.

«У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті», – розповіли у Генштабі.

Зазначимо, про атаку на нафтобазу бєлгородський губернатор Гладков повідомляв близько 22:00.

Крім цього, додали у Генштабі, з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії окупантів. Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

08:39

Ракета, БпЛА та FPV-дрони ударили по Харківщині за добу – Синєгубов

За добу росіяни обстріляли три населені пункти Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Потерпілих через удари немає, зазначив начальник ХОВА.

Протягом минулої доби росіяни випустили на Харківщину:

ракету (тип встановлюється);

БпЛА типу “Герань-2”;

два fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у селі Новомиколаївка пошкоджений приватний будинок та електромережі, а у селі Борівське “прилетіло” по авто – всі ці руйнування зафіксовані в Куп’янському районі. Тим часом у Чугуївському – удари припали по складах у селі Велика Бабка.

08:16

На півночі складніше: де проривався ворог на Харківщині – дані Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби у Харківській області було боїв 22 бої.

Більше атак росіян зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Там ворог наступав 15 у районі Вовчанська, Стариці та Приліпки.

Тоді як на Куп’янському – ЗСУ відбили сім атак ворога біля Піщаного, Петропавлівки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 221 бойове зіткнення. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 – з реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

07:37

Росіяни заявили про окупацію Піщаного – чи це так? Відповідь ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) розвіяли чергові фейки росіян, що стосуються “успіхів” ЗС РФ на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Так нещодавно російський блогер стверджував, що окупанти захопили нові території у Вовчанських Хуторах, Стариці, а також просунулися між Лиманом та Вільчею.

“Російські війська наступали на північний схід від міста поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Лимана, Стариці та Приліпки 5 та 6 січня. Російський блогер заявив, що українські сили контратакували під Старицею”, – пишуть в Інституті вивчення війни.

Неправдивими виявились і дані ворога про окупацію Піщаного, а також про нібито просування російської армії в Курилівці та Кіндрашівці – населені пункти розташовані на Куп’янському напрямку.

“5 і 6 січня російські війська атакували на заході від Куп’янська і в напрямку до нього; на північ від Куп’янська поблизу Дворічанського і Петро-Іванівки і в напрямку Кіндрашівки і Кутьківки; на північний схід від Куп’янська поблизу Одрадного; на схід від Куп’янська в напрямку Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська у напрямку Курилівки”, – додали аналітики.