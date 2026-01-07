Новости Харькова – главное 7 января: фронт, пожар в центре, защита от сосулек

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

22:00

Главные события суток в видеодайджесте

<br />

17:40

Где продолжаются бои на Харьковщине — Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили шесть атак россиян, четыре боя идут сейчас, сообщает Генштаб ВСУ.

Оккупанты штурмовали возле населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Старица, Зеленое, Тихое и в сторону сел Вильча и Терновая.

На Купянском направлении россияне восемь раз штурмовали позиции украинских защитников у сел Степная Новоселовка, Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки и Купянска, два боя идут.

На Лиманском направлении оккупанты 12 раз атаковали позиции украинских подразделений возле сел Новоегоровка, Нововодяное, Дерилово, Колодцы, Заречное, Мирное и Шандриголовое, три боя продолжаются сейчас.

16:05

«Очень тяжелая зима». Ситуация со светом и теплом в Харькове после удара 5 января

«Энергетическая тема достаточно ограничена для коммуникации по понятным причинам. То, что мы можем сообщить, действительно было поражено очередное энергетическое предприятие в Харькове. Достаточно серьезно повреждено энергетическое оборудование. Сейчас все наши службы работают для того, чтобы устранить последствия и приступить к восстановлению. Наша задача – сделать так, чтобы харьковчане получали вовремя и тепло-, и электроснабжение. Понимаем, в каких условиях мы находимся, поскольку вся энергетика не только Харьковщины, а всей страны — под ударом. Дефицит электроэнергии испытывает и Харьковская область», — сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

О ситуации с теплоснабжением в городе Синегубов ответил так:

«Отопительный сезон мы сейчас проходим в достаточно трудных условиях. Это очень трудная зима для нас. Однако теплоснабжение идет у нас по плану», — сказал глава ХОВА.

Он также добавил, что в городе продолжаются поисково-спасательная операция после ударов 2 января. По его оценке специалисты смогли разобрать 80% завалов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

14:48

В Харькове монтируют специальные защитные секции, которые должны защитить пешеходов от падения льда и сосулек

Как сообщили в Харьковском горсовете, такие работы выполнили в переулках Костюринском, Армянском и Короленко, а также на улицах Рымарской и Полтавский Шлях.

13:54

Пожар в Харькове: из офисного центра спасли восемь человек

Сообщение о пожаре в пятиэтажном здании в Театральном переулке спасатели получили сегодня в 11:34, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Возгорание возникло в одном из офисных помещений на третьем этаже.

«На момент прибытия первых подразделений ГСЧС площадь пожара составила около 50 м кв. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах защиты органов дыхания. В этих условиях они оперативно провели разведку и спасли восемь человек», — отметили пожарные.

В 12:01 пожар локализовали, в 12:50 — полностью потушили. Причины возникновения возгорания устанавливаются.

На месте происшествия работали около 30 спасателей и семь единиц техники ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

12:37

Масштабный пожар на Белгородщине: СОУ поразили нефтебазу – Генштаб

В ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтебазе «Осколнефтеснаб» в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Защитники отмечают: эта нефтебаза задействована в обеспечении горючей армии оккупантов.

«В результате попаданий в резервуары зафиксирован масштабный пожар на объекте», — рассказали в Генштабе.

Отметим, об атаке на нефтебазу белгородский губернатор Гладков сообщал около 22:00.

Кроме этого, добавили в Генштабе, с целью нарушения логистики противника, на временно оккупированной территории Донецкой области поражен состав материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии оккупантов. Степень нанесенного ущерба в обоих случаях уточняется.

08:39

Ракета, БпЛА и FPV-дроны ударили по Харьковщине за сутки – Синегубов

За сутки россияне обстреляли три населенных пункта Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Пострадавших из-за ударов нет, отметил начальник ХОВА.

В течение минувших суток россияне выпустили на Харьковщину:

ракету (тип устанавливается);

БпЛА типа «Герань-2»;

два fpv-дрона.

В результате обстрелов в селе Новониколаевка повреждены частный дом и электросети, а в селе Боровское «прилетело» по авто – все эти разрушения зафиксированы в Купянском районе. Тем временем в Чугуевском – удары пришлись по складам в селе Большая Бабка.

08:16

На севере сложнее: где прорывался враг на Харьковщине – данные Генштаба

По информации Генштаба ВСУ, в течение минувших суток в Харьковской области было боев 22 боя.

Больше атак россиян зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении. Там враг наступал 15 в районе Волчанска, Старицы и Прилипки.

Тогда как на Купянском – ВСУ отбили семь атак врага около Песчаного, Петропавловки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 221 боевое столкновение. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 90 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 236 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6200 дронов-камикадзе и осуществили 3288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 123 из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.

07:37

Россияне заявили об оккупации Песчаного – так ли это? Ответ ISW

В Институте изучения войны (ISW) развеяли очередные фейки россиян, касаемо «успехов» ВС РФ на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Так недавно российский блогер утверждал, что оккупанты захватили новые территории в Волчанских Хуторах, Старице, а также продвинулись между Лиманом и Вильчей.

«Российские войска наступали к северо-востоку от города вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы и Прилипки 5 и 6 января. Российский блогер заявил, что украинские силы контратаковали под Старицей», – пишут в Институте изучения войны.

Неправдивыми оказались и данные врага об оккупации Песчаного, а также о якобы продвижении российской армии в Куриловке и Кондрашовке – населенные пункты расположены на Купянском направлении.

«5 и 6 января русские войска атаковали на западе от Купянска и по направлению к нему; к северу от Купянска вблизи Двуречанского и Петро-Ивановки и в направлении Кондрашовки и Кутьковки; северо-восточнее Купянска близ Отрадного; восточнее Купянска в направлении Петропавловки; и юго-восточнее Купянска в направлении Куриловки», – передают аналитики.