Світла в Харкові буде менше, померла Гречаніна – головні новини 16 січня
Відключення світла на Харківщині триватимуть довше. Комендантська година в Харкові й області наразі без змін. Не гріти цеглу на плиті закликали газівники. У Костянтина Кеворкяна з «Першої столиці» конфіскують квартиру в Харкові. Померла видатна генетикиня Олена Гречаніна. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 січня.
Тривалість відключень електрики на Харківщині може збільшитись до 6-8 годин на добу
16 січня ситуацію в енергетиці України визнали надзвичайною. Про відповідне рішення повідомив новий міністр енергетики Денис Шмигаль. Особливо важкою визнають ситуацію у Києві. На Харківщині через удари 15 січня також серйозно пошкоджене обладнання одного з великих енергооб’єктів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що тривалість відключень електрики може збільшитися до 6-8 годин на добу. Водночас можливі й більш тривалі відключення – у разі застосування аварійних графіків. Речник Харківобленерго Володимир Скічко нагадав: попри назву «графіки», аварійні відключення насправді непередбачувані. Попередити про них наперед неможливо. Мер Харкова Ігор Терехов нагадав, що місто живе у реальності боротьби з енергетичними викликами вже чотири роки. Він запропонував поділитися корисним досвідом з іншими громадами України. Терехов написав: «Ми чудово знаємо, що таке енергетика «на межі», тому що почали проходити цей шлях чи не першими».
Комендантська в Харкові й області наразі – без змін
Правила щодо комендантської години змінили для низки регіонів України. Жителям дозволили виходити з дому вночі без спеціальних перепусток і користуватися транспортом. Але тільки для того, щоб дістатися пунктів незламності, написав Денис Шмигаль. Але Синєгубов відзначив: Харківщини рішення наразі не стосується. Його запровадять тільки, якщо в області оголосять надзвичайний стан в енергосистемі. Наразі комендантська – без змін.
Не гріти цеглу на плиті закликали газівники
Не грійте цеглу на газовій плиті. З таким закликом звернулися Харківські газмережі. На тлі морозів і відключень тепла та електрики люди шукають способи зігрітися. Проте цей лайфхак із мережі – небезпечний для життя. Газівники попередили: якщо вікна замкнені, а конфорки постійно працюють, утворюється смертельно небезпечний чадний газ. Крім того, цеглина насправді не здатна обігріти приміщення. А плиту таким чином зіпсувати – легко.
У Кеворкяна з «Першої столиці» конфіскують квартиру в Харкові
У проросійського пропагандиста Костянтина Кеворкяна конфіскують частину майна, повідомив Центр протидії корупції з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду. У дохід держави, зокрема, стягнуть квартиру та гараж Кеворкяна в Харкові, будинок в області, автівки тощо. А також – майнові права на торговельну марку «Перша столиця». Саме за «Першою столицею» цього діяча в першу чергу знали в Харкові. Адже він створював телевізійну програму з такою назвою. Після Революції Гідності Кеворкян виїхав до Росії. За останніми даними, він співпрацював із сайтом Україна.ру, а згодом – і однойменним пропагандистським телеграм-каналом. У пресслужбі ВАКС відзначили, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції. При цьому послалися на закон України «Про санкції». Діяльність громадянина України, до якого застосували санкцію, визнали терористичною.
Померла видатна генетикиня Олена Гречаніна
Померла Олена Гречаніна – видатна харківська науковиця. Вона була засновницею харківської школи клінічної генетики та одним із провідних генетиків України. Очолювала Український інститут мітохондріальної та епігеномної медицини в Харкові. Вона впроваджувала сучасні методи допологової діагностики та виховала цілі покоління лікарів. У зверненні Харківської міської ради відзначили: завдяки Олені Яківні тисячі родин отримали шанс на здорове майбутнє. Професорка пішла з життя сьогодні. Їй було 90 років.
