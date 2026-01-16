Світла в Харкові буде менше, померла Гречаніна – головні новини 16 січня

Відключення світла на Харківщині триватимуть довше. Комендантська година в Харкові й області наразі без змін. Не гріти цеглу на плиті закликали газівники. У Костянтина Кеворкяна з «Першої столиці» конфіскують квартиру в Харкові. Померла видатна генетикиня Олена Гречаніна. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 січня.

16 січня ситуацію в енергетиці України визнали надзвичайною. Про відповідне рішення повідомив новий міністр енергетики Денис Шмигаль. Особливо важкою визнають ситуацію у Києві. На Харківщині через удари 15 січня також серйозно пошкоджене обладнання одного з великих енергооб’єктів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов попередив, що тривалість відключень електрики може збільшитися до 6-8 годин на добу. Водночас можливі й більш тривалі відключення – у разі застосування аварійних графіків. Речник Харківобленерго Володимир Скічко нагадав: попри назву «графіки», аварійні відключення насправді непередбачувані. Попередити про них наперед неможливо. Мер Харкова Ігор Терехов нагадав, що місто живе у реальності боротьби з енергетичними викликами вже чотири роки. Він запропонував поділитися корисним досвідом з іншими громадами України. Терехов написав: «Ми чудово знаємо, що таке енергетика «на межі», тому що почали проходити цей шлях чи не першими».

Правила щодо комендантської години змінили для низки регіонів України. Жителям дозволили виходити з дому вночі без спеціальних перепусток і користуватися транспортом. Але тільки для того, щоб дістатися пунктів незламності, написав Денис Шмигаль. Але Синєгубов відзначив: Харківщини рішення наразі не стосується. Його запровадять тільки, якщо в області оголосять надзвичайний стан в енергосистемі. Наразі комендантська – без змін.

Не грійте цеглу на газовій плиті. З таким закликом звернулися Харківські газмережі. На тлі морозів і відключень тепла та електрики люди шукають способи зігрітися. Проте цей лайфхак із мережі – небезпечний для життя. Газівники попередили: якщо вікна замкнені, а конфорки постійно працюють, утворюється смертельно небезпечний чадний газ. Крім того, цеглина насправді не здатна обігріти приміщення. А плиту таким чином зіпсувати – легко.

У проросійського пропагандиста Костянтина Кеворкяна конфіскують частину майна, повідомив Центр протидії корупції з посиланням на рішення Вищого антикорупційного суду. У дохід держави, зокрема, стягнуть квартиру та гараж Кеворкяна в Харкові, будинок в області, автівки тощо. А також – майнові права на торговельну марку «Перша столиця». Саме за «Першою столицею» цього діяча в першу чергу знали в Харкові. Адже він створював телевізійну програму з такою назвою. Після Революції Гідності Кеворкян виїхав до Росії. За останніми даними, він співпрацював із сайтом Україна.ру, а згодом – і однойменним пропагандистським телеграм-каналом. У пресслужбі ВАКС відзначили, що суд задовольнив позов Міністерства юстиції. При цьому послалися на закон України «Про санкції». Діяльність громадянина України, до якого застосували санкцію, визнали терористичною.

Померла Олена Гречаніна – видатна харківська науковиця. Вона була засновницею харківської школи клінічної генетики та одним із провідних генетиків України. Очолювала Український інститут мітохондріальної та епігеномної медицини в Харкові. Вона впроваджувала сучасні методи допологової діагностики та виховала цілі покоління лікарів. У зверненні Харківської міської ради відзначили: завдяки Олені Яківні тисячі родин отримали шанс на здорове майбутнє. Професорка пішла з життя сьогодні. Їй було 90 років.

