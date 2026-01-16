Света в Харькове будет меньше, умерла Гречанина — главные новости 16 января

Отключения света в Харьковской области будут длиться дольше. Комендантский час в Харькове и области пока остается без изменений. Не греть кирпичи на плите призвали газовики. У Константина Кеворкяна из «Первой столицы» конфискуют квартиру в Харькове. Умерла выдающаяся генетик Елена Гречанина. МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 января.

16 января ситуацию в энергетике Украины признали чрезвычайной. О соответствующем решении сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль. Особенно тяжелой признают ситуацию в Киеве. В Харьковской области из-за ударов 15 января также серьезно повреждено оборудование одного из крупных энергообъектов. Начальник ХОВА Олег Синегубов предупредил, что продолжительность отключений электричества может увеличиться до 6-8 часов в сутки. В то же время возможны и более длительные отключения – в случае, если применят аварийные графики. Спикер Харьковоблэнерго Владимир Скичко напомнил: несмотря на название «графики», на самом деле аварийные отключения непредсказуемы. Предупредить о них заранее невозможно. Харьковский городской голова Игорь Терехов напомнил, что город живет в реальности борьбы с энергетическими вызовами уже четыре года. Он предложил поделиться полезным опытом с другими громадами Украины. Терехов написал: «Мы прекрасно знаем, что такое энергетика «на грани», потому что начали проходить этот путь едва ли не первыми». Терехов написал: «Мы прекрасно знаем, что такое энергетика «на грани», потому что начали проходить этот путь едва ли не первыми».

<br />

Правила комендантского часа изменили для ряда регионов Украины. Жителям разрешили выходить из дома ночью без специальных пропусков и пользоваться транспортом. Но только для того, чтобы добраться до пунктов несокрушимости, написал Денис Шмыгаль. Но Синегубов отметил: Харьковщины решение пока не касается. Его введут только, если в области объявят чрезвычайное положение в энергосистеме. Пока комендантский час — без изменений.

Не грейте кирпичи на газовой плите. С таким призывом обратились Харьковские газсети. На фоне морозов и отключений тепла и электричества люди ищут способы согреться. Однако этот лайфхак из сети – опасен для жизни. Газовики предупредили: если окна закрыты, а конфорки постоянно работают, образуется смертельно опасный угарный газ. Кроме того, кирпич не способен обогреть помещение. А плиту таким образом испортить – легко.

У пророссийского пропагандиста Константина Кеворкяна конфискуют часть имущества, сообщил Центр противодействия коррупции со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда. В доход государства, в частности, будут взысканы квартира и гараж Кеворкяна в Харькове, дом в области, автомобили и т. д. А также – имущественные права на торговую марку «Первая столица». Именно по «Первой столице» этого деятеля в первую очередь знали в Харькове. Ведь он создавал телевизионную программу с таким названием. После Революции Достоинства Кеворкян уехал в Россию. По последним данным, он сотрудничал с сайтом Украина.ру, а впоследствии – и одноименным пропагандистским Telegram-каналом. В пресс-службе ВАКС отметили, что суд удовлетворил иск Министерства юстиции. При этом сослались на закон Украины «О санкциях». Деятельность гражданина Украины, к которому применили санкцию, признали террористической.

Умерла Елена Гречанина – выдающаяся ученая. Она была основательницей харьковской школы клинической генетики и одной из ведущих генетиков Украины. Возглавляла Украинский институт митохондриальной и эпигеномной медицины в Харькове. Она внедряла современные методы дородовой диагностики и воспитала целые поколения врачей. В обращении Харьковского горсовета отметили: благодаря Елене Яковлевне тысячи семей получили шанс на здоровое будущее. Профессор ушла из жизни сегодня. Ей было 90 лет.

