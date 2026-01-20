Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки

У середу, 21 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Список адрес за чергами – тут.