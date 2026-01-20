Live

Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки

Суспільство 21:38   20.01.2026
Оксана Якушко
Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

У середу, 21 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

 

1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00

3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00

5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00

5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: “Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки
Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки
20.01.2026, 21:38
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
“Бʼють в одну й ту саму точку”: як у Харкові планують швидше повертати світло
20.01.2026, 11:00
Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)
Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)
20.01.2026, 19:11
Мороз не відпускає. Прогноз погоди на 21 січня у Харкові й області
Мороз не відпускає. Прогноз погоди на 21 січня у Харкові й області
20.01.2026, 19:54
Нову підземну школу відкрили в Харкові: скільки дітей там навчатимуться 📷
Нову підземну школу відкрили в Харкові: скільки дітей там навчатимуться 📷
20.01.2026, 15:26
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20

Новини за темою:

19.01.2026
Як 20 січня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
15.01.2026
Як вимикатимуть світло 16 грудня у Харкові й області: графіки
09.01.2026
Як вимикатимуть світло 10 січня у Харкові й області: графіки
07.01.2026
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
06.01.2026
Як вимикатимуть світло 7 січня у Харкові й області: графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як вимикатимуть світло 21 січня у Харкові й області: графіки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 21:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 21 січня, з 00:00 до 24:00 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.".