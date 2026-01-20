Как 21 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
В среду, 21 января, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 00:00–02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
1.2 00:00–02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.1 02:00–06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
3.1 02:00–05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00
3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00
4.1 02:00–05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00
4.2 00:00–05:30; 05:30-12:30; 16:00–23:00
5.1 00:00–05:30; 09:00–16:00; 19:30-24:00
5.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30-24:00
6.1 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30-24:00
6.2 00:00–02:00; 09:00–16:00; 19:30-24:00
Список адресов за очередями — здесь.
