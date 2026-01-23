Шість сіл на півночі Харківщини залишися без світла через росіян
Росіяни пошкодили високовольтну лінію передач, яка заживляла шість сіл у прикордонні, повідомив Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
«У результаті російських обстрілів прикордоння пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, унаслідок чого Козача Лопань, Нова Козача, Цупівка, Дубівка, Лобанівка та Прудянка тимчасово залишаються без електропостачання», – розповів Задоренко.
Він запевнив мешканців прикордонних старостатів, що енергетики вже працюють над розв’язанням цього питання і докладають максимальних зусиль.
