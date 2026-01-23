Шесть сел на севере Харьковщины остались без света из-за россиян
Фото: Вячеслав Задоренко / Facebook
Россияне повредили высоковольтную линию передач, которая питала шесть сел в приграничьи, сообщил Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА.
«В результате российских обстрелов пограничные повреждены высоковольтная линия электропередачи, из-за чего Казачья Лопань, Новая Казачья, Цуповка, Дубовка, Лобановка и Прудянка временно остаются без электроснабжения», — рассказал Задоренко.
Он заверил жителей пограничных старостатов, что энергетики уже работают над решением этого вопроса и прилагают максимальные усилия.
