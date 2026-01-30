Ракетою атакувала РФ склади «Філіп Морріс» під Харковом – підсумки 30 січня

Армія РФ вгатила ракетою по складах «Філіп Морріс» у передмісті Харкова. Майже 400 повідомлень про начебто замінування налічили сьогодні на Харківщині. Монах просував у соцмережах ідею, що Харків – «русский город». Водій Daewoo в Харкові збив песика та кинув того на дорозі. Значні зміни погоди очікують на Харківщині. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 30 січня.

Ось таке в нас «перемир’я». Напередодні ввечері президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Путіним. Той обіцяв протягом тижня не бити по Києву та інших містах України. А вже о 5-й ранку харків’яни прокинулися від потужного вибуху. Формально прилетіло не по місту. Ракета вдарила буквально за окружною – по складах американської компанії «Філіп Морріс» у селі Докучаєвське. Тютюнова фабрика під Харковом не працює з початку великого вторгнення. Керівниця з комунікацій Вікторія Ілінська повідомила «Суспільному», що черговий персонал знаходився в укритті. Минулося без постраждалих. Пожежа, за даними ДСНС, охопила 5 тисяч квадратних метрів. ЇЇ гасили 80 рятувальників.

<br />

«У будівлі міна, всім на вихід, я не хочу, щоб загинули цивільні». Таке та подібні повідомлення на свої мейли сьогодні отримати сотні організацій в Україні. У тому числі – редакція МГ «Об’єктив». За даними начальника Нацполіції Харківщини Петра Токаря, станом на 13:00 у регіоні налічили 391 повідомлення про замінування. Вибухотехнікам довелося перевірити понад сотню локацій, і ця робота тривала протягом дня. У Нацполіції України відзначили, що повідомлень було понад 2 тисячі по всій країні. На момент, коли ми готували випуск, вибухівку ніде не знайшли. Правоохоронці оцінили це як інформаційну атаку ворога. Виконавців шукатимуть.

Про викриття духовної особи повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. За його словами, підозрюваний – представник Української православної церкви Московського патріархату. З однієї з релігійних громад Харківської єпархії. СБУ встановила, що фігурант писав антиукраїнські коментарі в телеграмі, виправдовував російську агресію та мріяв про окупацію. При обшуках у нього вилучили 160 тисяч російських рублів, а також гроші в інших валютах на понад 2,5 мільйона гривень. Підозру йому оголосили за двома статтями.

Відео інциденту потрапило в соцмережі. Небайдужі харків’яни, які були поруч, одразу відвезли собаку до ветеринарної клініки. Йому надають допомогу. А водія сьогодні розшукала поліція. На нього склали протоколи за порушення правил руху та залишення місця ДТП.

З цього приводу до жителів регіону звернувся начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він попередив, що 31 січня через вторгнення арктичної повітряної маси в області буде різке похолодання. А в ніч проти 1 лютого температура впаде до 20-25 морозу. Удень може бути до -19. Це триватиме щонайменше до 6 лютого.

