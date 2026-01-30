Live

Ракетой атаковала РФ склады «Филип Моррис» под Харьковом — итоги 30 января

Происшествия 23:00   30.01.2026
Оксана Горун
Елена Нагорная
Ракетой атаковала РФ склады «Филип Моррис» под Харьковом — итоги 30 января

Армия РФ нанесла ракетный удар по складам «Филип Моррис» в пригороде Харькова. Сегодня в Харьковской области было зарегистрировано почти 400 сообщений о якобы заминировании. Монах продвигал в соцсетях идею, что Харьков – «русский город». Водитель Daewoo в Харькове сбил собаку и бросил ее на дороге. Значительные изменения погоды ожидаются на Харьковщине. МГ «Объектив» напоминает главные новости 30 января.

Армия РФ нанесла ракетный удар по складам «Филип Моррис» в пригороде Харькова

Вот такое у нас «перемирие». Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил о договоренности с Путиным. Тот обещал в течение недели не бить по Киеву и другим городам Украины. А уже в 5 утра харьковчане проснулись от мощного взрыва. Формально прилетело не по городу. Ракета ударила буквально за окружной – по складам американской компании «Филип Моррис» в поселке Докучаевское. Табачная фабрика под Харьковом не работает с начала полномасштабного вторжения. Руководитель по коммуникациям Виктория Ильинская сообщила «Суспільному», что дежурный персонал находился в укрытии. Обошлось без пострадавших. Пожар, по данным ГСЧС, охватил 5 тысяч квадратных метров. Его тушили 80 спасателей.

Почти 400 сообщений о якобы заминировании насчитали сегодня на Харьковщине

«В здании мина, всем на выход, я не хочу, чтобы погибли гражданские». Такие и подобные сообщения на свои email сегодня получили сотни организаций в Украине. В том числе – редакция МГ «Объектив». По данным начальника Нацполиции Харьковщины Петра Токаря, по состоянию на 13:00 в регионе насчитали 391 сообщение о заминировании. Взрывотехникам пришлось проверить более сотни локаций, и эта работа продолжалась в течение дня. В Нацполиции Украины отметили, что сообщений было более 2 тысяч по всей стране. На момент, когда мы готовили выпуск, взрывчатку нигде не нашли. Правоохранители оценили это как информационную атаку врага. Исполнителей будут искать.

Монах продвигал в соцсетях идею, что Харьков – «русский город»

О разоблачении духовного лица сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. По его словам, подозреваемый – представитель Украинской православной церкви Московского патриархата. Из одной из религиозных общин Харьковской епархии. СБУ установила, что фигурант писал антиукраинские комментарии в Telegram, оправдывал российскую агрессию и мечтал об оккупации. При обысках у него изъяли 160 тысяч российских рублей, а также деньги в других валютах на сумму более 2,5 миллиона гривен. Подозрение ему объявили по двум статьям.

Водитель Daewoo в Харькове сбил собаку и бросил ее на дороге

Видео инцидента попало в соцсети. Неравнодушные харьковчане, которые были рядом, сразу отвезли собаку в ветеринарную клинику. Ей оказывают помощь. А водителя сегодня разыскала полиция. На него составили протоколы за нарушение правил движения и оставление места ДТП.

Значительные изменения погоды ожидают на Харьковщине

По этому поводу к жителям региона обратился начальник ХОВА Олег Синегубов. Он предупредил, что 31 января из-за вторжения арктической воздушной массы в области будет резкое похолодание. А ночью 1 февраля температура упадет до 20-25 мороза. Днем может быть до -19. Это продлится как минимум до 6 февраля.

