Сьогодні 26 лютого 2026: яке свято та день в історії

Свята та пам’ятні дати 26 лютого

26 лютого – День кримського спротиву російській окупації.

Останній четвер лютого – це День цифрового навчання.

Також сьогодні: Всесвітній день неквапливості, Всесвітній день фісташок, День термоса.

26 лютого в історії

26 лютого 1815 року Наполеон втік з острова Ельба, де був у засланні після першого зречення престолу. Докладніше.

26 лютого 1832 року росіяни покарали поляків за Листопадове повстання, ліквідувавши всі ознаки державності Царства Польського. Докладніше.

26 лютого 1919 року в США заснували національний парк Гранд-Каньйон. Докладніше.

26 лютого 1939-го розстріляли трьох організаторів Голодомору 1932-33 років в Україні – Павла Постишева, Станіслава Косіора та Власа Чубаря. Усіх визнали “агентами ворожих розвідок”. Причому – різних. За версією радянського слідства часів Великого терору Постишев був польським агентом, Косіор – японським, а Чубар – німецьким. Звичайно, як і більшість шпигунських історій та інших “зрад” часів репресій, ці “факти” їхніх біографій були вигадками. За реальні злочини їх судили вже посмертно – у незалежній Україні. Апеляційний суд Києва у 2010 році визнав їх та інших партійних діячів винними у геноциді українського народу.

Найбільш знаковою фігурою серед цієї трійки можна вважати Станіслава Косіора. Він був безпосереднім організатором не лише Голодомору, а й репресій проти української інтелігенції, проведення політики русифікації. Косіор – уродженець Польського Царства, яке входило до складу Російської імперії. З юності працював на Донбасі й там розпочав революційну діяльність. Стояв біля початків створення більшовицької партії в Україні – КП(б)У. Він очолював ЦК КП(б)У за часів найжорстокіших репресій проти українства та Голодомору – з липня 1928-го до січня 1938-го. У липні 1932 року підтримав вимогу Кагановича та Молотова повністю виконати “плани хлібоздавання” в Україні, чудово знаючи, що вони завищені та це призведе до голоду. Ініціював вилучення всіх колгоспних фондів, включаючи насіннєвий, на початку 1933 року. Проте вбивство мільйонів українців самого Косіора не врятувало. У 1938-му його спочатку начебто підвищили – зробили заступником голови Ради народних комісарів СРСР. Але незабаром заарештували та звинуватили у приналежності до так званої “Польської військової організації”. Свідчення проти себе з нього вибивали нелюдськими методами – коли фізичні тортури не подіяли, за свідченням історика Роя Медведєва, на очах у Косіора зґвалтували його 16-річну дочку Тамару. Колишній партієць згодом зламався та підписав усе, що вимагали. Його дружину Єлизавету заарештували та розстріляли у 1938 році. Дочка наклала на себе руки. Самого організатора Голодомору стратили вже після смерті рідних.

Другий із тих, кого розстріляли 26 лютого 1939 року, – Павло Постишев. Він був класичним “парашутистом”, якого з Україною не пов’язувало ніщо до того моменту, коли сюди “прислала партія”. Російський революційний діяч прибув до України у вересні 1923 року. Він обіймав різні партійні посади, перебуваючи у Києві та Харкові протягом 1920-х років. З 1930-го став секретарем ЦК ВКП(б) у Москві. Однак невдовзі, у грудні 1932-го, повернувся до України – для організації “виконання плану хлібозаготівель”, тобто Голодомору. З початку 1933 року обіймав посаду другого секретаря ЦК КП(б)У та був секретарем Харківського обкому партії. Перебував в Україні до 1937 року.

Взяв активну участь у згортанні політики українізації, організував цькування наркома освіти України Миколи Скрипника, що врешті-решт довело того до самогубства. На відміну від Косіора, Постишев охоче обмовив себе, коли того вимагали радянські спецслужби. Але це не врятувало ні його, ні його дружину. Її розстріляли у серпні 1938 року. Постишева визнали агентом японської розвідки, “правим троцькістом” та звинуватили в тому, що в Україні він брав участь “в організації диверсійно-шкідницької роботи”.

Третій з організаторів Голодомору, яких стратили цього дня – Влас Чубар. Він був уродженцем Запорізької області. Брав участь у революційній діяльності з 1905-1907 років. Вступив до РСДРП у 1907-му. В окупованій більшовиками Україні обіймав різні посади з перших років захоплення країни. З 15 липня 1923 по 25 квітня 1934 року був головою Ради народних комісарів УРСР. У жовтні 1932-го Чубаря призначили відповідальним за “виконання хлібозаготівель” у Дніпропетровській області. Згодом він став заступником голови Ради народних комісарів СРСР та наркомом фінансів. Проте з цих посад його зняли у 1938 році та відправили фактично в заслання – начальником Солікамського будівництва ГУЛАГу – до Свердловської області. Але керувати будівництвом Чубарю не довелося – його заарештували. Цього діяча визнали агентом німецької розвідки. Його дружину Олександру розстріляли в один день із дружинами Косіора та Постишева – 26 серпня 1938 року.

У СРСР після смерті Сталіна цих трьох партійців реабілітували. Але в Україні – знову визнали злочинцями. Проте вже за реальними, а не надуманими звинуваченнями. 13 січня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав цих трьох діячів, а також Сталіна, Молотова, Кагановича та другого секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича винними в умисній організації геноциду частини українського народу.

26 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Фінляндією.

26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг українців та кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

26 лютого 2022 року на Київщині збили російський ІЛ-76 із десантом, а весь світ зранку облетіли кадри першого ракетного удару РФ по житловій багатоповерхівці в столиці. У ХОВА розгорнули штаб оборони Харківщини. Докладніше.

