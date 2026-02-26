Сегодня 26 февраля 2026: какой праздник и день в истории

26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации. В этот день 2022 года в ХОВА развернули Штаб обороны Харьковщины. В 2014-м в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины. В 1939-м в СССР расстреляли одних из главных организаторов Голодомора – Павла Постышева, Станислава Косиора и Власа Чубаря. В 1919-м в США основали национальный парк Гранд-Каньон. В 1832-м россияне наказали поляков за Ноябрьское восстание, ликвидировав все признаки государственности Царства Польского. В 1815-м Наполеон сбежал с острова Эльба.

Праздники и памятные даты 26 февраля

26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации.

Последний четверг февраля – это День цифрового обучения.

Также сегодня: Всемирный день неторопливости, Всемирный день фисташек, День термоса.

26 февраля в истории

26 февраля 1815 года Наполеон сбежал с острова Эльба, где был в ссылке после первого отречения от престола. Подробнее.

26 февраля 1832 года россияне наказали поляков за Ноябрьское восстание, ликвидировав все признаки государственности Царства Польского. Подробнее.

26 февраля 1919 года в США основали национальный парк Гранд-Каньон. Подробнее.

26 февраля 1939-го расстреляли трех организаторов Голодомора 1932-33 годов в Украине — Павла Постышева, Станислава Косиора и Власа Чубаря. Всех признали «агентами вражеских разведок». Причем – разных. По версии советского следствия времен Большого террора, Постышев был польским агентом, Косиор – японским, а Чубарь – немецким. Конечно, как и большинство шпионских историй и других «предательств» времен репрессий, эти «факты» их биографий были выдумками. За реальные преступления их судили уже посмертно – в независимой Украине. Апелляционный суд Киева в 2010 году признал их и других партийных деятелей виновными в геноциде украинского народа.

Наиболее знаковой фигурой среди этой тройки можно считать Станислава Косиора. Он был непосредственным организатором не только Голодомора, но и репрессий против украинской интеллигенции, проведения политики русификации. Косиор – уроженец Польского Царства, входившего в состав Российской империи. С юности работал на Донбассе и там начал революционную деятельность. Стоял у истоков создания большевистской партии в Украине – КП(б)У. Он возглавлял ЦК КП(б)У во времена жесточайших репрессий против украинства и Голодомора – с июля 1928-го по январь 1938-го. В июле 1932 года поддержал требование Кагановича и Молотова полностью выполнить «планы хлебосдачи» в Украине, прекрасно зная, что они завышены и это приведет к голоду. Инициировал изъятие всех колхозных фондов, включая семенной, в начале 1933 года. Однако убийство миллионов украинцев самого Косиора не спасло. В 1938-м его сначала вроде бы повысили – сделали заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР. Но вскоре арестовали и обвинили в принадлежности к так называемой «Польской военной организации». Показания против себя из него выбивали бесчеловечными методами – когда физические пытки не возымели действия, по свидетельству историка Роя Медведева, на глазах у Косиора изнасиловали его 16-летнюю дочь Тамару. Бывший партиец со временем сломался и подписал все, что требовали. Его жену Елизавету арестовали и расстреляли в 1938 году. Дочь покончила жизнь самоубийством. Самого организатора Голодомора казнили уже после смертей родных.

Второй из тех, кого расстреляли 26 февраля 1939 года, – Павел Постышев. Он был классическим «парашютистом», которого с Украиной не связывало ничто до того момента, когда сюда «прислала партия». Российски революционный деятель прибыл в Украину в сентябре 1923 года. Он занимал разные партийные должности, находясь в Киеве и Харькове в течение 1920-х годов. С 1930-го стал секретарем ЦК ВКП(б) в Москве. Однако вскоре, в декабре 1932-го, вернулся в Украину – для организации «выполнения плана хлебозаготовок», то есть Голодомора. С начала 1933 года занимал должность второго секретаря ЦК КП(б)У и был секретарем Харьковского обкома партии. Находился в Украине до 1937 года.

Принял активное участие в сворачивании политики украинизации, организовал травлю наркома образования Украины Николая Скрипника, что в итоге довело его до самоубийства. В отличие от Косиора, Постышев с готовностью оговорил себя, когда того потребовали советские спецслужбы. Но это не спасло ни его, ни его жену. Ее расстреляли в августе 1938 года. Постышева признали агентом японской разведки, «правым троцкистом» и обвинили в том, что в Украине он принимал участие «в организации диверсионно-вредительской работы».

Третий из организаторов Голодомора, которых казнили в этот день, – Влас Чубарь. Он был уроженцем Запорожской области. Участвовал в революционной деятельности с 1905-1907 годов. Вступил в РСДРП в 1907-м. В оккупированной большевиками Украине занимал разные должности с первых лет захвата страны. С 15 июля 1923 по 25 апреля 1934 года был председателем Совета народных комиссаров УССР. В октябре 1932-го Чубаря назначили ответственным за выполнение хлебозаготовок в Днепропетровской области. Впоследствии он стал заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР и наркомом финансов. Однако с этих должностей его сняли в 1938 году и отправили фактически в ссылку – начальником Соликамского строительства ГУЛАГа — в Свердловскую область. Но руководить строительством Чубарю не пришлось – его арестовали. Этого деятеля признали агентом германской разведки. Его жену Александру расстреляли в один день с женами Косиора и Постышева – 26 августа 1938 года.

В СССР после смерти Сталина этих трех партийцев реабилитировали. Но в Украине – вновь признали преступниками. Однако уже по реальным, а не надуманным обвинениям. 13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал этих трех деятелей, а также Сталина, Молотова, Кагановича и второго секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаевича виновными в умышленной организации геноцида части украинского народа.

26 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Финляндией.

26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховного Совета Крыма.

26 февраля 2022 года в Киевской области сбили российский ИЛ-76 с десантом, весь мир облетели кадры первого ракетного удара РФ по жилой многоэтажке в столице, а в ХОВА развернули штаб обороны Харьковщины. Подробнее.

