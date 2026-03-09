Жалоба в Харкові: десятеро загиблих і зниклі безвісти – підсумки 9 березня

У Харкові сьогодні – день жалоби. БпЛА вдень впав у Новобаварському районі Харкова. Відносне затишшя на фронті фіксують на Харківщині. Смертельна пожежа сталася в Салтівському районі Харкова. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 9 березня.

Ракетний удар у ніч проти 7 березня забрав життя щонайменше десятьох людей, з яких двоє – діти. Це 9-річний Гордій, який загинув із мамою Оленою Удовиченко – вчителькою міського ліцею №6. А також – 13-річна Ліза Полянська. Разом із дівчинкою росіяни вбили її маму Яну та бабусю Олену Радзієвську. Російська ракета «Изделие-30» зруйнувала під’їзд п’ятиповерхівки на вулиці Академіка Проскури. Завали розбирали більш як дві доби. Сьогодні очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що пошуково-рятувальна операція завершена. Але кінологи залишаються на місці. Вони продовжують шукати, адже безвісти зниклими вважають ще чотирьох людей. Серед руїн уже виявили фрагменти тіл, відзначив мер Харкова Ігор Терехов. Остаточно кількість загиблих зможуть визначити лише після завершення всіх експертиз. За інформацією ХОВА, в лікарні досі перебувають п’ятеро людей, які постраждали внаслідок цього удару. З них двоє – діти. У вкрай важкому стані 11-річний хлопчик. Шестирічний хлопець з цієї ж родини має забої, він у середньому стані. Стан трьох дорослих, яким надають допомогу медики, – середньої важкості.

<br />

Про «приліт» повідомив мер Ігор Терехов. Була інформація про одного постраждалого. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: пошкоджене нежитлове приміщення.

Це підтвердив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов. Він так схарактеризував ситуацію: не курорт, але серйозна оперативна пауза. На півночі області – в районі Липців і Лук’янців – ворог не атакує вже давно. У Куп’янську триває зачистка. Зараз там, за даними Трегубова, залишилося десять унікальних позивних. Тобто близько 20 окупантів. Речник відзначив: щодня один-два загарбники «вибувають». Попри відвертий провал захоплення Куп’янська, росіяни не полишають спроб інфільтруватися в навколишні населені пункти. Але найбільший тиск зараз – у районі Вовчанська. Утримувати позиції в руїнах захисникам важко. Ворог намагається обійти позиції оборонців на південному сході міста та змусити українців відступити або ж опинитися в оточенні. Наразі це росіянам не вдається.

Пресслужба ДСНС повідомила: горіла квартира у 9-поверхівці. У вогні загинув 44-річний чоловік. Рятувальники з’ясували, що причиною загоряння стало коротке замикання холодильника.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

