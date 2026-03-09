Траур в Харькове: десять погибших и пропавшие без вести — итоги 9 марта

В Харькове сегодня — день траура. БпЛА днем упал в Новобаварском районе Харькова. Относительное затишье на фронте фиксируют в Харьковской области. Смертельный пожар произошел в Салтовском районе Харькова. МГ «Объектив» напоминает главные новости 9 марта.

Ракетный удар в ночь на 7 марта унес жизни по меньшей мере десяти человек, из которых двое – дети. Это 9-летний Гордей, который погиб вместе с мамой Еленой Удовиченко – учительницей городского лицея №6. А также – 13-летняя Лиза Полянская. Вместе с девочкой россияне убили ее маму Яну и бабушку Елену Радзиевскую. Российская ракета «Изделие-30» разрушила подъезд пятиэтажки на улице Академика Проскуры. Завалы разбирали более двух суток. Сегодня глава МВД Игорь Клименко сообщил, что поисково-спасательная операция завершена. Но кинологи остаются на месте. Они продолжают искать, ведь без вести пропавшими считаются еще четыре человека. Среди руин уже обнаружили фрагменты тел, отметил мэр Харькова Игорь Терехов. Окончательно количество погибших смогут определить только после завершения всех экспертиз. По информации ХОВА, в больнице до сих пор находятся пять человек, пострадавших в результате этого удара. Из них двое – дети. В крайне тяжелом состоянии 11-летний мальчик. Шестилетний мальчик из этой же семьи имеет ушибы, он в среднем состоянии. Состояние троих взрослых, которым оказывают помощь медики, – средней тяжести.

О «прилете» сообщил мэр Игорь Терехов. Была информация об одном пострадавшем. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: повреждено нежилое помещение.

Это подтвердил спикер Групировки объединенных сил Виктор Трегубов. Он так охарактеризовал ситуацию: не курорт, но серьезная оперативная пауза. На севере области – в районе Липцев и Лукьянцов – враг не атакует уже давно. В Купянске продолжается зачистка. Сейчас там, по данным Трегубова, осталось десять уникальных позывных. То есть около 20 оккупантов. Спикер отметил: ежедневно одного-двоих захватчиков «выбывают». Несмотря на откровенный провал захвата Купянска, россияне не оставляют попыток инфильтрироваться в окружающие населенные пункты. Но наибольшее давление сейчас – в районе Волчанска. Удерживать позиции в руинах защитникам трудно. Враг пытается обойти позиции защитников на юго-востоке города и заставить украинцев отступить или оказаться в окружении. Пока это россиянам не удается.

Пресс-служба ГСЧС сообщила: горела квартира в девятиэтажке. В огне погиб 44-летний мужчина. Спасатели выяснили, что причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника.

Также сегодня МГ «Объектив» сообщала следующее:

