Новини Харкова — головне 20 березня: що відбувається на фронті
Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».
07:35
В ISW помітили окупантів у Ківшарівці на Куп’янщині – що це означає
У звененні 20 березня в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували дії росіян на Куп’янському напрямку. Аналітики зазначили, що на гелокаційних кадрах зафіксували, як ЗС РФ діють у Ківшарівці.
“Що, за оцінкою ISW, було місією з проникнення, яка не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій”, – акцентували експерти.
Тим часом атаки росіян на півночі від Харкова не мали успіху – штурми в районі Приліпки, Стариці, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Тихого та Зибіного успішно відбили СОУ.
Стабільною залишається ситуація також на Великобурлуцькому та Борівському напрямках, додали в ISW.
Читайте також: Сьогодні 20 березня 2026: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 07:35;