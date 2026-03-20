Новини Харкова — головне 20 березня: що відбувається на фронті

Основні новини доби – у хроніці МР «Об’єктив».

07:35

В ISW помітили окупантів у Ківшарівці на Куп’янщині – що це означає

У звененні 20 березня в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували дії росіян на Куп’янському напрямку. Аналітики зазначили, що на гелокаційних кадрах зафіксували, як ЗС РФ діють у Ківшарівці.

“Що, за оцінкою ISW, було місією з проникнення, яка не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій”, – акцентували експерти.

Тим часом атаки росіян на півночі від Харкова не мали успіху – штурми в районі Приліпки, Стариці, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Тихого та Зибіного успішно відбили СОУ.

Стабільною залишається ситуація також на Великобурлуцькому та Борівському напрямках, додали в ISW.