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Не “путінська Росія”, а “російський Путін” – Жадан про провину народу РФ

Політика 23:53   22.11.2022
Сергій Жадан
письменник
Не “путінська Росія”, а “російський Путін” – Жадан про провину народу РФ Фото: інстаграм Сергія Жадана

Путіна не було ні в Бучі, ні в Гостомелі, ні в Ізюмі, ні в Сєвєродонецьку, ні в Попасній, ні в Маріуполі. Там були звичайні російські хлопці, яким в більшості випадків небагато років. Перекладати саме на Путіна всю провину, а їх від цієї провини якось виділяти? Це не розуміти причини й наслідки. Коли говорять, що є “путінська Росія”, мені здається це не зовсім точно. Я би сказав, що є російський Путін.

Автор: Сергій Жадан, письменник, музикант

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 23:53;

    • Кореспондент Сергій Жадан, письменник, музикант у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путіна не було ні в Бучі, ні в Гостомелі, ні в Ізюмі, ні в Сєвєродонецьку, ні в Попасній, ні в…".