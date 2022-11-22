Не “путінська Росія”, а “російський Путін” – Жадан про провину народу РФ
Фото: інстаграм Сергія Жадана
Путіна не було ні в Бучі, ні в Гостомелі, ні в Ізюмі, ні в Сєвєродонецьку, ні в Попасній, ні в Маріуполі. Там були звичайні російські хлопці, яким в більшості випадків небагато років. Перекладати саме на Путіна всю провину, а їх від цієї провини якось виділяти? Це не розуміти причини й наслідки. Коли говорять, що є “путінська Росія”, мені здається це не зовсім точно. Я би сказав, що є російський Путін.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 23:53;
Кореспондент Сергій Жадан, письменник, музикант у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путіна не було ні в Бучі, ні в Гостомелі, ні в Ізюмі, ні в Сєвєродонецьку, ні в Попасній, ні в…".