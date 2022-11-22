Не “путінська Росія”, а “російський Путін” – Жадан про провину народу РФ

Путіна не було ні в Бучі, ні в Гостомелі, ні в Ізюмі, ні в Сєвєродонецьку, ні в Попасній, ні в Маріуполі. Там були звичайні російські хлопці, яким в більшості випадків небагато років. Перекладати саме на Путіна всю провину, а їх від цієї провини якось виділяти? Це не розуміти причини й наслідки. Коли говорять, що є “путінська Росія”, мені здається це не зовсім точно. Я би сказав, що є російський Путін.