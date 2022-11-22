Не «путинская Россия», а «российский Путин» — Жадан о вине народа РФ
Фото: Instagram Сергея Жадана
Путина не было ни в Буче, ни в Гостомеле, ни в Изюме, ни в Северодонецке, ни в Попасной, ни в Мариуполе. Там были обычные российские ребята, которым в большинстве случаев немного лет. Переводить именно на Путина всю вину, а их от этой вины как-то отделять? Это не понимать причин и последствий. Когда говорят, что есть «путинская Россия», мне кажется, это не совсем точно. Я бы сказал, что есть российский Путин.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 23:53;
Корреспондент Сергей Жадан, писатель, музыкант в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путина не было ни в Буче, ни в Гостомеле, ни в Изюме, ни в Северодонецке, ни в Попасной, ни в…".