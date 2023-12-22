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Не можна бруківкою виправдовувати небажання воювати – офіцер “Kraken”

Політика 12:40   22.12.2023
Данило Положухно
офіцер "Kraken"
Не можна бруківкою виправдовувати небажання воювати – офіцер “Kraken”

Суспільство починає про корупцію, бруківку, стадіони замість дронів. Це стовідсотково правильна тема, котру треба направляти. Але не треба виправдовувати тим, що хтось бруківку кладе замість дронів, саме тому я не хочу брати участь у війні через це. Ні, ти повинен…  Якщо ти не будеш зараз там стояти, воно піде далі – в міста, до наших родин. У тебе вибору немає.

Автор: Данило Положухно, офіцер "Kraken"
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 12:40;

  • Кореспондент Данило Положухно, офіцер "Kraken" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суспільство починає про корупцію, бруківку, стадіони замість дронів. Це стовідсотково правильна тема, котру треба направляти. Але не треба виправдовувати тим,…".