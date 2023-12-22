Не можна бруківкою виправдовувати небажання воювати – офіцер “Kraken”

Суспільство починає про корупцію, бруківку, стадіони замість дронів. Це стовідсотково правильна тема, котру треба направляти. Але не треба виправдовувати тим, що хтось бруківку кладе замість дронів, саме тому я не хочу брати участь у війні через це. Ні, ти повинен… Якщо ти не будеш зараз там стояти, воно піде далі – в міста, до наших родин. У тебе вибору немає.