Нельзя брусчаткой оправдывать нежелание участвовать в войне — офицер «Kraken»

Общество начинает о коррупции, брусчатке, стадионах вместо дронов. Это стопроцентно правильная тема, которую нужно направлять. Но не надо оправдывать тем, что кто-то брусчатку кладет вместо дронов, именно поэтому я не хочу принимать участие в войне из-за этого. Нет, ты должен… Если ты не будешь сейчас там стоять, оно пойдет дальше — в города, к нашим семьям.