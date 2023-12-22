Нельзя брусчаткой оправдывать нежелание участвовать в войне — офицер «Kraken»
Общество начинает о коррупции, брусчатке, стадионах вместо дронов. Это стопроцентно правильная тема, которую нужно направлять. Но не надо оправдывать тем, что кто-то брусчатку кладет вместо дронов, именно поэтому я не хочу принимать участие в войне из-за этого. Нет, ты должен… Если ты не будешь сейчас там стоять, оно пойдет дальше — в города, к нашим семьям.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: Kraken, война, мобилизация;
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 12:40;
Корреспондент Даниил Положухно, офицер "Kraken" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Общество начинает о коррупции, брусчатке, стадионах вместо дронов. Это стопроцентно правильная тема, которую нужно направлять. Но не надо оправдывать тем,…".