Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Чутки про відставку Залужного використали росіяни – ISW

Політика 11:46   30.01.2024
ISW
Інститут вивчення війни
Чутки про відставку Залужного використали росіяни – ISW

ISW наразі не може незалежно підтвердити чутки про звільнення чи відставку Залужного. Російські джерела користуються чутками про звільнення або відставку Залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу. Ветеран російської пропаганди Симоньян підкреслила, що незалежно від того, чи правдиві повідомлення про усунення Залужного, “хаос… корисний”.

Автор: ISW, Інститут вивчення війни
Популярно
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
Харків — у п’ятірці найбільш кримінальних міст Східної Європи
30.01.2024, 11:50
Головні новини Харкова: збиті “шахеди”, бої за Табаївку, вибух
Головні новини Харкова: збиті “шахеди”, бої за Табаївку, вибух
30.01.2024, 12:30
Дитину побили в харківському обласному центрі соцпідтримки дітей – омбудсмен
Дитину побили в харківському обласному центрі соцпідтримки дітей – омбудсмен
30.01.2024, 11:04
Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
Води не буде в місті на Харківщині: жителів просять зробити запас
29.01.2024, 17:13
Вимагав $700 за переведення на посаду: на Харківщині затримали прикордонника
Вимагав $700 за переведення на посаду: на Харківщині затримали прикордонника
30.01.2024, 11:19
Фільм про харків’ян отримав гран-прі американського фестивалю “Sundance”
Фільм про харків’ян отримав гран-прі американського фестивалю “Sundance”
30.01.2024, 08:56

Новини за темою:

07:57
Заяви в РФ про нібито захоплення Табаївки на Харківщині оцінили в ISW
11:58
Послабити Україну зсередини, позбавити підтримки – ISW про скандал із Іл-76
09:32
Захоплення села на півночі Харківщини чи рейд ДРГ – ISW про ситуацію
07:40
Захоплення села на Харківщині: ISW повідомив, чи є подальший поступ у РФ
08:16
Під Куп’янськом просування є і у ЗСУ, і в армії РФ – ISW

Ви читали новину: «Чутки про відставку Залужного використали росіяни – ISW»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "ISW наразі не може незалежно підтвердити чутки про звільнення чи відставку Залужного. Російські джерела користуються чутками про звільнення або відставку…".