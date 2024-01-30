Чутки про відставку Залужного використали росіяни – ISW

ISW наразі не може незалежно підтвердити чутки про звільнення чи відставку Залужного. Російські джерела користуються чутками про звільнення або відставку Залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу. Ветеран російської пропаганди Симоньян підкреслила, що незалежно від того, чи правдиві повідомлення про усунення Залужного, “хаос… корисний”.