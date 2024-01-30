Чутки про відставку Залужного використали росіяни – ISW
ISW наразі не може незалежно підтвердити чутки про звільнення чи відставку Залужного. Російські джерела користуються чутками про звільнення або відставку Залужного для продовження низки інформаційних операцій про внутрішні українські справи, які вони ведуть протягом певного часу. Ветеран російської пропаганди Симоньян підкреслила, що незалежно від того, чи правдиві повідомлення про усунення Залужного, “хаос… корисний”.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: isw, Залужный, отставка, пропаганда;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 11:46;
Кореспондент ISW, Інститут вивчення війни у цій статті розкриває тему новин про те, що "ISW наразі не може незалежно підтвердити чутки про звільнення чи відставку Залужного. Російські джерела користуються чутками про звільнення або відставку…".