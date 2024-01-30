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Слухи об отставке Залужного использовали россияне — ISW

Мир 11:46   30.01.2024
ISW
Институт изучения войны
Слухи об отставке Залужного использовали россияне — ISW

ISW не может независимо подтвердить слухи об увольнении или отставке Залужного. Российские источники используют слухи об увольнении или отставке Залужного для продолжения нескольких информационных операций про внутренние украинские дела, которые они проводят уже некоторое время. Ветеран российской пропаганды Симоньян подчеркнула, что независимо от того, правдивы ли сообщения об отстранении Залужного, «хаос… полезен».

Автор: ISW, Институт изучения войны
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 11:46;

  • Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ISW не может независимо подтвердить слухи об увольнении или отставке Залужного. Российские источники используют слухи об увольнении или отставке Залужного…".