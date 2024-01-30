Слухи об отставке Залужного использовали россияне — ISW

ISW не может независимо подтвердить слухи об увольнении или отставке Залужного. Российские источники используют слухи об увольнении или отставке Залужного для продолжения нескольких информационных операций про внутренние украинские дела, которые они проводят уже некоторое время. Ветеран российской пропаганды Симоньян подчеркнула, что независимо от того, правдивы ли сообщения об отстранении Залужного, «хаос… полезен».