Слухи об отставке Залужного использовали россияне — ISW
ISW не может независимо подтвердить слухи об увольнении или отставке Залужного. Российские источники используют слухи об увольнении или отставке Залужного для продолжения нескольких информационных операций про внутренние украинские дела, которые они проводят уже некоторое время. Ветеран российской пропаганды Симоньян подчеркнула, что независимо от того, правдивы ли сообщения об отстранении Залужного, «хаос… полезен».
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: isw, Залужный, отставка, пропаганда;
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- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 11:46;
Корреспондент ISW, Институт изучения войны в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ISW не может независимо подтвердить слухи об увольнении или отставке Залужного. Российские источники используют слухи об увольнении или отставке Залужного…".