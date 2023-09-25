Live
  • Вт 26.09.2023
    • Харьков
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.87
    • 🟢

Родители случайно нашли сына, которого искали 12 лет, сбив его машиной в ДТП

Мир 14:30   25.09.2023
Оксана Якушко
Родители случайно нашли сына, которого искали 12 лет, сбив его машиной в ДТП Фото: Sanook

В Китае супруги попали в ДТП, сбив мальчика. Оказалось, что пострадавший — это их родной сын, без вести пропавший 12 лет назад, сообщает издание The Thaiger.

Благодаря чрезвычайному повороту судьбы, 15-летний парень, пропавший 12 лет назад без вести, был случайно найден собственными родителями после небольшого ДТП. Это произошло в городе Фошань, в провинции Гуандун, в Китае. Мальчик, просивший милостыню, показался родителям, которые были за рулем автомобиля, очень похожим на их родного сына. Впоследствии их надежды оправдались.

Супруги, которые держат парикмахерскую, ехали по дороге, когда жена заплакала, увидев счастливые семьи, которые покупали вещи для своих детей. Женщина жаловалась: «Нашему сыну сейчас было бы 15 лет. Интересно, какой он сейчас». Неожиданно их машина сбила на дороге молодого мальчика-нищего, поразительно похожего на их потерянного сына.

Муж и жена поспешно вышли из машины, чтобы проверить мальчика, получившего лишь незначительные царапины от столкновения. Жена предложила отвезти мальчика в больницу, чтобы проверить состояние его здоровья. Дойдя до больницы, мужчина тайно взял прядь волос мальчика и отправил его на ДНК-экспертизу, не сообщая жене. Мужчина не хотел тщетно обнадеживать женщину.

Пока ждали результатов ДНК, пара накормила мальчика, который съел несколько мисок риса, потому что был ужасно голоден. Получив звонок из больницы, подтвердивший их родство с мальчиком, мужчина помчался в больницу, чтобы забрать протоколы. Затем он поделиться счастливой новостью с женой. Через 12 долгих лет супруги случайно обнаружили своего пропавшего сына. В ту ночь мальчика забрали домой, дали ему свежую одежду и аккуратно подстригли волосы.

Мальчик родился в 2002 году, и сначала его оставили с бабушкой в другой провинции, пока родители руководили только что открывшейся собственной парикмахерской. Когда бизнес пошел вгору, они решили сами ухаживать за сыном. Однажды супруги попросили своего трехлетнего ребенка поиграть на улице с друзьями, пока они посещали оживленный магазин, из-за чего малыш потерялся и пропал на 12 лет.

15-летний парень не помнил, как заблудился, поскольку тогда был слишком мал. Он считал себя законным ребенком другой семьи, пока над ним не начали издеваться и наконец не отдали мужчине, которого он считал своим биологическим отцом. Этот человек заставлял его работать, оставлял себе весь заработок, бил его, а однажды пьяный даже угрожал убить ножом. Это заставило мальчика убежать, и он выживал на улице благодаря выброшенной еде из мусорных баков, пока не встретил своих настоящих родителей.

Рассказ мальчика и его идентификация привели к аресту мужчины, который его эксплуатировал. Торговец людьми получил заслуженное наказание, и через 12 лет наконец семья воссоединилась,

Читайте также: Гулял и пропал: на Харьковщине искали ребенка, который поссорился с матерью

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Замначальника ХОВА Логвинова в прошлом имела «устойчивые связи» с РФ — ХАЦ
Замначальника ХОВА Логвинова в прошлом имела «устойчивые связи» с РФ — ХАЦ
25.09.2023, 23:28
В Харькове во вторник — военные учения: важная информация для горожан
В Харькове во вторник — военные учения: важная информация для горожан
25.09.2023, 17:55
Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ
Генштаб назвал три села Харьковщины, вблизи которых ударила авиация РФ
25.09.2023, 20:01
Дым над Харьковом: причины и официальная информация о состоянии воздуха
Дым над Харьковом: причины и официальная информация о состоянии воздуха
25.09.2023, 20:24
Контрдиверсионные мероприятия СБУ и военных продлятся в Харькове два дня
Контрдиверсионные мероприятия СБУ и военных продлятся в Харькове два дня
25.09.2023, 20:41
ПО для БпЛА: экс-чиновнице мэрии Харькова и бизнесмену избрали меры пресечения
ПО для БпЛА: экс-чиновнице мэрии Харькова и бизнесмену избрали меры пресечения
25.09.2023, 18:15

Новости по теме:

14:50
На Харьковщине поймали предателей, которые с оккупантами отбирали у людей авто
13:13
Мошенник с Харьковщины выманил у бойцов ВСУ 900 тыс. грн за авто, которых нет
12:44
Присвоил деньги на авто для ВСУ: «благотворителя» из Харькова будут судить
12:00
Разбитое авто и 6 погибших: полиция показала видео после удара РФ по Купянску
11:38
В Харькове спасли котенка, который несколько дней просидел в авто (видео)

  • Категории: Мир, Общество; Теги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Родители случайно нашли сына, которого искали 12 лет, сбив его машиной в ДТП»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 14:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Китае супруги попали в ДТП, сбив мальчика. Оказалось, что пострадавший — это их родной сын, без вести пропавший 12 лет назад, сообщает издание The Thaiger.".