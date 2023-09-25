Родители случайно нашли сына, которого искали 12 лет, сбив его машиной в ДТП

В Китае супруги попали в ДТП, сбив мальчика. Оказалось, что пострадавший — это их родной сын, без вести пропавший 12 лет назад, сообщает издание The Thaiger.

Благодаря чрезвычайному повороту судьбы, 15-летний парень, пропавший 12 лет назад без вести, был случайно найден собственными родителями после небольшого ДТП. Это произошло в городе Фошань, в провинции Гуандун, в Китае. Мальчик, просивший милостыню, показался родителям, которые были за рулем автомобиля, очень похожим на их родного сына. Впоследствии их надежды оправдались.

Супруги, которые держат парикмахерскую, ехали по дороге, когда жена заплакала, увидев счастливые семьи, которые покупали вещи для своих детей. Женщина жаловалась: «Нашему сыну сейчас было бы 15 лет. Интересно, какой он сейчас». Неожиданно их машина сбила на дороге молодого мальчика-нищего, поразительно похожего на их потерянного сына.

Муж и жена поспешно вышли из машины, чтобы проверить мальчика, получившего лишь незначительные царапины от столкновения. Жена предложила отвезти мальчика в больницу, чтобы проверить состояние его здоровья. Дойдя до больницы, мужчина тайно взял прядь волос мальчика и отправил его на ДНК-экспертизу, не сообщая жене. Мужчина не хотел тщетно обнадеживать женщину.

Пока ждали результатов ДНК, пара накормила мальчика, который съел несколько мисок риса, потому что был ужасно голоден. Получив звонок из больницы, подтвердивший их родство с мальчиком, мужчина помчался в больницу, чтобы забрать протоколы. Затем он поделиться счастливой новостью с женой. Через 12 долгих лет супруги случайно обнаружили своего пропавшего сына. В ту ночь мальчика забрали домой, дали ему свежую одежду и аккуратно подстригли волосы.

Мальчик родился в 2002 году, и сначала его оставили с бабушкой в другой провинции, пока родители руководили только что открывшейся собственной парикмахерской. Когда бизнес пошел вгору, они решили сами ухаживать за сыном. Однажды супруги попросили своего трехлетнего ребенка поиграть на улице с друзьями, пока они посещали оживленный магазин, из-за чего малыш потерялся и пропал на 12 лет.

15-летний парень не помнил, как заблудился, поскольку тогда был слишком мал. Он считал себя законным ребенком другой семьи, пока над ним не начали издеваться и наконец не отдали мужчине, которого он считал своим биологическим отцом. Этот человек заставлял его работать, оставлял себе весь заработок, бил его, а однажды пьяный даже угрожал убить ножом. Это заставило мальчика убежать, и он выживал на улице благодаря выброшенной еде из мусорных баков, пока не встретил своих настоящих родителей.

Рассказ мальчика и его идентификация привели к аресту мужчины, который его эксплуатировал. Торговец людьми получил заслуженное наказание, и через 12 лет наконец семья воссоединилась,