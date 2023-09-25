Батьки випадково знайшли сина, якого шукали 12 років, збивши його автівкою

У Китаї чоловік і дружина потрапили у ДТП, збивши хлопчика. Виявилося, що це їхній рідний син, який безвісти зник 12 років тому, повідомляє видання The Thaiger.

За надзвичайним поворотом долі, 15-річний хлопець, який 12 років тому зник безвісти, був випадково знайдений власними батьками після невеличкого ДТП. Це сталося у місті Фошань, в провінції Гуандун, у Китаї. Хлопчик, який жебракував, здався батькам, які були за кермом автомобіля, дуже схожим на їхнього рідного сина. Згодом їхні сподівання підтвердилися.

Подружжя, яке тримає перукарню, їхало дорогою, коли дружина заплакала, побачивши щасливі родини, які купували речі для своїх дітей. Жінка бідкалася: «Нашому синові зараз було б 15 років. Цікаво, який він зараз». Несподівано їхня машина збила на дорозі молодого хлопчика-жебрака, який був разюче схожий на їхнього втраченого сина.

Чоловік і дружина поспішно вийшли з машини, щоб перевірити хлопчика, який отримав лише незначні подряпини від зіткнення. Дружина запропонувала відвезти хлопчика до лікарні, щоб перевірити стан його здоров’я. Дійшовши до лікарні, чоловік таємно взяв пасмо волосся хлопчика і відправив його на ДНК-експертизу, не повідомляючи дружині. Чоловік не хотів марно обнадіювати жінку.

Поки чекали результатів ДНК, пара погодувала хлопчика, який з’їв кілька мисок рису, бо був страшенно голодний. Отримавши дзвінок із лікарні, який підтвердив їхні батьківські стосунки з хлопчиком, чоловік помчав до лікарні, щоб забрати протоколи. Потім він поділитися щасливою новиною з дружиною. Через 12 довгих років подружжя випадково знайшло свого зниклого сина. Тієї ночі хлопчика забрали додому, дали йому свіжий одяг і акуратно підстригли волосся.

Хлопчик народився в 2002 році, і спочатку його залишили з бабусею в іншій провінції, поки батьки керували щойно відкритою власною перукарнею. Коли бізнес пішов на краще, вони вирішили самі доглядати за сином. Одного разу подружжя попросило свого трирічного сина пограти на вулиці з друзями, поки вони відвідували жвавий магазин, через що він загубився і зник на 12 років.

15-річний хлопець не пам’ятав, щоб заблукав, оскільки тоді був занадто малим. Він вважав себе законною дитиною іншої сім’ї, доки над ним не почали знущалися і нарешті не віддали чоловікові, якого він вважав своїм біологічним батьком. Цей чоловік примушував його працювати, залишав собі весь заробіток, лупцював його, а одного разу навіть напідпитку погрожував вбити ножем. Це змусило хлопчика втекти, і він вижив на вулиці завдяки викинутій їжі зі сміттєвих баків, поки не зустрів своїх справжніх батьків.

Розповідь хлопчика та його ідентифікація зрештою призвели до арешту чоловіка, який його експлуатував. Торговець людьми отримав заслужене покарання, і за 12 років нарешті сім’я возз’єдналася.