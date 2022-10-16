За сутки на пожарах на Харьковщине пострадали два человека: сводка ГСЧС
На Харьковщине произошло 11 пожаров, в том числе один — из-за вражеских обстрелов, сообщили спасатели.
«В течение отчетного периода осуществлено 19 оперативных выездов, из которых: 11 – на ликвидацию пожаров, один из которых вызван вражескими обстрелами (Чугуевский район, Волчанская территориальная община, с. Зибино)», — сообщила в утренней сводке пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, на пожарах за сутки получили травмы два человека. Подробностей происшедшего с ними в ГСЧС не сообщили.
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Также спасатели проинформировали, что за сутки изъяли и обезвредили на Харьковщине 555 взрывоопасных предметов.
Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о том, что одно из освобожденных сел на Харьковщине попало под мощный обстрел.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожар, пострадавшие; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 16 октября 2022 в 08:26;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на пожарах на Харьковщине пострадали два человека: сводка ГСЧС".