За сутки на пожарах на Харьковщине пострадали два человека: сводка ГСЧС

На Харьковщине произошло 11 пожаров, в том числе один — из-за вражеских обстрелов, сообщили спасатели.

«В течение отчетного периода осуществлено 19 оперативных выездов, из которых: 11 – на ликвидацию пожаров, один из которых вызван вражескими обстрелами (Чугуевский район, Волчанская территориальная община, с. Зибино)», — сообщила в утренней сводке пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, на пожарах за сутки получили травмы два человека. Подробностей происшедшего с ними в ГСЧС не сообщили.

Также спасатели проинформировали, что за сутки изъяли и обезвредили на Харьковщине 555 взрывоопасных предметов.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о том, что одно из освобожденных сел на Харьковщине попало под мощный обстрел.