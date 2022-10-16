За добу на пожежах на Харківщині постраждали двоє людей: зведення ДСНС

На Харківщині сталося 11 пожеж, у тому числі одна – через ворожі обстріли, повідомили рятувальники.

“Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких: 11 – на ліквідацію пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами (Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, с. Зибине)”, – повідомила в ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, на пожежах за добу отримали травми двоє людей. Подробиць того, що сталося з ними, в ДСНС не повідомили.

Також рятувальники поінформували, що за добу вилучили та знешкодили на Харківщині 555 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили про те, що одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під потужний обстріл.