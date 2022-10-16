За добу на пожежах на Харківщині постраждали двоє людей: зведення ДСНС
На Харківщині сталося 11 пожеж, у тому числі одна – через ворожі обстріли, повідомили рятувальники.
“Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких: 11 – на ліквідацію пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами (Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, с. Зибине)”, – повідомила в ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
За інформацією рятувальників, на пожежах за добу отримали травми двоє людей. Подробиць того, що сталося з ними, в ДСНС не повідомили.
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Також рятувальники поінформували, що за добу вилучили та знешкодили на Харківщині 555 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили про те, що одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під потужний обстріл.Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, обстріли, пожар, пострадавшие; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 08:26;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на пожежах на Харківщині постраждали двоє людей: зведення ДСНС".