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За добу на пожежах на Харківщині постраждали двоє людей: зведення ДСНС

Події 08:26   16.10.2022
Олексій Наумов
За добу на пожежах на Харківщині постраждали двоє людей: зведення ДСНС

На Харківщині сталося 11 пожеж, у тому числі одна – через ворожі обстріли, повідомили рятувальники.

“Протягом звітного періоду здійснено 19 оперативних виїздів, з яких: 11 – на ліквідацію пожеж, одна з яких спричинена ворожими обстрілами (Чугуївський район, Вовчанська територіальна громада, с. Зибине)”, – повідомила в ранковому зведенні пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, на пожежах за добу отримали травми двоє людей. Подробиць того, що сталося з ними, в ДСНС не повідомили.

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Також рятувальники поінформували, що за добу вилучили та знешкодили на Харківщині 555 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ повідомили про те, що одне зі звільнених сіл на Харківщині потрапило під потужний обстріл.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2022 в 08:26;

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