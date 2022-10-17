Из-за боевых действий на Харьковщине возникли два пожара: сводка ГСЧС
Два пожара, вызванные попаданием боеприпасов, произошли в Чугуевском районе.
Всего в регионе за сутки произошло 14 пожаров, два из них связаны с ведением боевых действий, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Пожары, вызванные попаданием вражеских боеприпасов, произошли в Чугуевском районе области. Горел объект агропромышленного комплекса и гараж», – отметили спасатели.
Они также сообщили, что за сутки пиротехники изъяли и обезвредили в Харьковской области 630 взрывоопасных предметов.
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Напомним, утро 17 октября в Украине началось с ракетного обстрела и атаки дронов-камикадзе. От ракет пострадала критическая инфраструктура в Сумской области, над Днепропетровщиной сбили три ракеты, а взрывы в Киеве по состоянию на сейчас продолжаются. Столицу атаковали беспилотниками.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожар, разминирование, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 08:36;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за боевых действий на Харьковщине возникли два пожара: сводка ГСЧС".