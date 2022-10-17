Из-за боевых действий на Харьковщине возникли два пожара: сводка ГСЧС

Два пожара, вызванные попаданием боеприпасов, произошли в Чугуевском районе.

Всего в регионе за сутки произошло 14 пожаров, два из них связаны с ведением боевых действий, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Пожары, вызванные попаданием вражеских боеприпасов, произошли в Чугуевском районе области. Горел объект агропромышленного комплекса и гараж», – отметили спасатели.

Они также сообщили, что за сутки пиротехники изъяли и обезвредили в Харьковской области 630 взрывоопасных предметов.

Напомним, утро 17 октября в Украине началось с ракетного обстрела и атаки дронов-камикадзе. От ракет пострадала критическая инфраструктура в Сумской области, над Днепропетровщиной сбили три ракеты, а взрывы в Киеве по состоянию на сейчас продолжаются. Столицу атаковали беспилотниками.