Через бойові дії на Харківщині за добу виникли дві пожежі: зведення ДСНС
Пожежі, викликані влучанням боєприпасів, сталися в Чугуївському районі.
Загалом у регіоні за добу сталося 14 пожеж, дві з них пов’язані з веденням бойових дій, інформує пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському районі області. Горів об’єкт агропромислового комплексу та гараж”, – відзначили рятувальники.
Вони також повідомили, що за добу піротехніки вилучили та знешкодили на Харківщині 630 вибухонебезпечних предметів.
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Нагадаємо, ранок 17 жовтня в Україні почався з ракетного обстрілу та атаки дронів-камікадзе. Від ракет постраждала критична інфраструктура на Сумщині, над Дніпропетровщиною збили три ракети, а вибухи в Києві станом на зараз тривають. Столицю атакували безпілотниками.Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожар, разминирование, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 08:36;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через бойові дії на Харківщині за добу виникли дві пожежі: зведення ДСНС".