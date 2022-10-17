Через бойові дії на Харківщині за добу виникли дві пожежі: зведення ДСНС

Пожежі, викликані влучанням боєприпасів, сталися в Чугуївському районі.

Загалом у регіоні за добу сталося 14 пожеж, дві з них пов’язані з веденням бойових дій, інформує пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському районі області. Горів об’єкт агропромислового комплексу та гараж”, – відзначили рятувальники.

Вони також повідомили, що за добу піротехніки вилучили та знешкодили на Харківщині 630 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, ранок 17 жовтня в Україні почався з ракетного обстрілу та атаки дронів-камікадзе. Від ракет постраждала критична інфраструктура на Сумщині, над Дніпропетровщиною збили три ракети, а вибухи в Києві станом на зараз тривають. Столицю атакували безпілотниками.