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Через бойові дії на Харківщині за добу виникли дві пожежі: зведення ДСНС

Події 08:36   17.10.2022
Олексій Наумов
Через бойові дії на Харківщині за добу виникли дві пожежі: зведення ДСНС

Пожежі, викликані влучанням боєприпасів, сталися в Чугуївському районі.

Загалом у регіоні за добу сталося 14 пожеж, дві з них пов’язані з веденням бойових дій, інформує пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському районі області. Горів об’єкт агропромислового комплексу та гараж”, – відзначили рятувальники.

Вони також повідомили, що за добу піротехніки вилучили та знешкодили на Харківщині 630 вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, ранок 17 жовтня в Україні почався з ракетного обстрілу та атаки дронів-камікадзе. Від ракет постраждала критична інфраструктура на Сумщині, над Дніпропетровщиною збили три ракети, а вибухи в Києві станом на зараз тривають. Столицю атакували безпілотниками.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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