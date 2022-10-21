Электричество. На Дергачевщине восстанавливают электромагистрали в три села
Электричество рассчитывают дать в Безруки, Слатино и Русскую Лозовую. О ремонтных работах проинформировал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«В настоящее время идет ремонт линии электропередач в направлении Русской Лозовой, продолжается восстановление света в Казачьей Лопани, электромагистрали в Слатино и Безруки», — отметил Задоренко.
В то же время в некоторых населенных пунктах громады ситуация с коммуникациями крайне тяжелая. Больше всего пострадали Цуповка и Прудянка, которые долго находились на линии фронта и существенно разрушены.
«Наиболее сложная ситуация в разрушенных Цуповке и Прудянке, где кроме центральных сетей разрушены уличные электролинии, что значительно усложняет возможность восстановления света к уцелевшим домам», — пояснил глава Дергачевской громады.
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Также, по словам Задоренко, Дергачевщину специалисты ГСЧС называют одной из наиболее заминированных территорий Харьковской области.
«Саперные службы продолжают разминирование критически важных участков, освобождая доступ к объектам энергетической инфраструктуры, а специалисты «Харьковоблэнерго» сразу начинают на этих участках восстановительные работы», — написал мэр Дергачей.
Он также сообщил, что российские войска продолжают вести обстрелы территории громады — в первую очередь, приграничных населенных пунктов Казачелопанского старостинского округа. Жертв и раненых за прошедшие сутки на территории громады нет.Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", восстановление, Дергачи, задоренко, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электричество. На Дергачевщине восстанавливают электромагистрали в три села".