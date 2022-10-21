Live
  • Пятница 21.10.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.89
    • 🟢

Электричество. На Дергачевщине восстанавливают электромагистрали в три села

Общество 10:59   21.10.2022
Оксана Горун
Электричество. На Дергачевщине восстанавливают электромагистрали в три села

Электричество рассчитывают дать в Безруки, Слатино и Русскую Лозовую. О ремонтных работах проинформировал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«В настоящее время идет ремонт линии электропередач в направлении Русской Лозовой, продолжается восстановление света в Казачьей Лопани, электромагистрали в Слатино и Безруки», — отметил Задоренко.

В то же время в некоторых населенных пунктах громады ситуация с коммуникациями крайне тяжелая. Больше всего пострадали Цуповка и Прудянка, которые долго находились на линии фронта и существенно разрушены.

«Наиболее сложная ситуация в разрушенных Цуповке и Прудянке, где кроме центральных сетей разрушены уличные электролинии, что значительно усложняет возможность восстановления света к уцелевшим домам», — пояснил глава Дергачевской громады.

Читайте также: Энергетики возобновили электроснабжение до 1600 домов в Казачьей Лопани

Также, по словам Задоренко, Дергачевщину специалисты ГСЧС называют одной из наиболее заминированных территорий Харьковской области.

«Саперные службы продолжают разминирование критически важных участков, освобождая доступ к объектам энергетической инфраструктуры, а специалисты «Харьковоблэнерго» сразу начинают на этих участках восстановительные работы», — написал мэр Дергачей.

Он также сообщил, что российские войска продолжают вести обстрелы территории громады — в первую очередь, приграничных населенных пунктов Казачелопанского старостинского округа. Жертв и раненых за прошедшие сутки на территории громады нет.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:10
На Харьковщине уже можно проехать по семи мостам, которые были разрушены
22:20
Перебои могут быть с электрикой, с поддержкой — нет — Кулеба
18:41
252 поврежденных объекта уже восстановили на Харьковщине — Синегубов
16:49
В Харьковской области начнутся веерные отключения
12:35
Газ для более 3,5 тысячи семей появился в деоккупированной Боровской громаде

Вы читали новость: «Электричество. На Дергачевщине восстанавливают электромагистрали в три села»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 10:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электричество. На Дергачевщине восстанавливают электромагистрали в три села".