Электричество. На Дергачевщине восстанавливают электромагистрали в три села

Электричество рассчитывают дать в Безруки, Слатино и Русскую Лозовую. О ремонтных работах проинформировал глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«В настоящее время идет ремонт линии электропередач в направлении Русской Лозовой, продолжается восстановление света в Казачьей Лопани, электромагистрали в Слатино и Безруки», — отметил Задоренко.

В то же время в некоторых населенных пунктах громады ситуация с коммуникациями крайне тяжелая. Больше всего пострадали Цуповка и Прудянка, которые долго находились на линии фронта и существенно разрушены.

«Наиболее сложная ситуация в разрушенных Цуповке и Прудянке, где кроме центральных сетей разрушены уличные электролинии, что значительно усложняет возможность восстановления света к уцелевшим домам», — пояснил глава Дергачевской громады.

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Также, по словам Задоренко, Дергачевщину специалисты ГСЧС называют одной из наиболее заминированных территорий Харьковской области.

«Саперные службы продолжают разминирование критически важных участков, освобождая доступ к объектам энергетической инфраструктуры, а специалисты «Харьковоблэнерго» сразу начинают на этих участках восстановительные работы», — написал мэр Дергачей.

Он также сообщил, что российские войска продолжают вести обстрелы территории громады — в первую очередь, приграничных населенных пунктов Казачелопанского старостинского округа. Жертв и раненых за прошедшие сутки на территории громады нет.