Електрика. На Дергачівщині відновлюють електромагістралі до трьох сіл
Електрику розраховують дати в Безруки, Слатине та Руську Лозову. Про ремонтні роботи поінформував голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
“Наразі триває ремонт лінії електропередач у напрямку Руської Лозової, триває відновлення світла в Козачій Лопані, електромагістралі в Слатиному та Безруках”, – зазначив Задоренко.
Водночас, у деяких населених пунктах громади ситуація з комунікаціями вкрай важка. Найбільше постраждали Цупівка та Прудянка, які довго перебували на лінії фронту та суттєво зруйновані.
“Найскладніша ситуація у зруйнованих Цупівці та Прудянці, де крім центральних мереж зруйновані вуличні електролінії, що значно ускладнює можливість відновлення світла до вцілілих будинків”, – пояснив голова Дергачівської громади.
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Також, за словами Задоренка, Дергачівщину фахівці ДСНС називають однією з найбільш замінованих територій Харківської області.
“Саперні служби продовжують розмінування критично важливих ділянок, звільняючи доступ до об’єктів енергетичної інфраструктури, а фахівці “Харківобленерго” одразу розпочинають на цих ділянках відновлювальні роботи”, – написав мер Дергачів.
Він також повідомив, що російські війська продовжують вести обстріл території громади – насамперед прикордонних населених пунктів Козачолопанського старостинського округу. Жертв і поранених минулої доби на території громади немає.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", восстановление, Дергачі, задоренко, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 10:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрика. На Дергачівщині відновлюють електромагістралі до трьох сіл".