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Електрика. На Дергачівщині відновлюють електромагістралі до трьох сіл

Суспільство 10:59   21.10.2022
Оксана Горун
Електрика. На Дергачівщині відновлюють електромагістралі до трьох сіл

Електрику розраховують дати в Безруки, Слатине та Руську Лозову. Про ремонтні роботи поінформував голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

“Наразі триває ремонт лінії електропередач у напрямку Руської Лозової, триває відновлення світла в Козачій Лопані, електромагістралі в Слатиному та Безруках”, – зазначив Задоренко.

Водночас, у деяких населених пунктах громади ситуація з комунікаціями вкрай важка. Найбільше постраждали Цупівка та Прудянка, які довго перебували на лінії фронту та суттєво зруйновані.

“Найскладніша ситуація у зруйнованих Цупівці та Прудянці, де крім центральних мереж зруйновані вуличні електролінії, що значно ускладнює можливість відновлення світла до вцілілих будинків”, – пояснив голова Дергачівської громади.

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Також, за словами Задоренка, Дергачівщину фахівці ДСНС називають однією з найбільш замінованих територій Харківської області.

“Саперні служби продовжують розмінування критично важливих ділянок, звільняючи доступ до об’єктів енергетичної інфраструктури, а фахівці “Харківобленерго” одразу розпочинають на цих ділянках відновлювальні роботи”, – написав мер Дергачів.

Він також повідомив, що російські війська продовжують вести обстріл території громади – насамперед прикордонних населених пунктів Козачолопанського старостинського округу. Жертв і поранених минулої доби на території громади немає.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 10:59;

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