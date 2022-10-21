На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли два пожара

Всего в регионе за минувшие сутки было пять пожаров, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Пожары, вызванные попаданием вражеских боеприпасов, произошли в Богодуховском и Купянском районах области. Горели гаражи на территории частных жилых домов», – отметили спасатели.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили на Харьковщине 657 взрывоопасных предметов.

Отметим, что Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об обстреле как минимум восьми населенных пунктов облати. Один из них — село Гатище под Волчанском указан в перечне тяжелых обстрелов (ракеты, авиаудары и РСЗО). По остальным били из танков, минометов и ствольной артиллерии.