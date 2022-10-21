На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли два пожара
Всего в регионе за минувшие сутки было пять пожаров, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Пожары, вызванные попаданием вражеских боеприпасов, произошли в Богодуховском и Купянском районах области. Горели гаражи на территории частных жилых домов», – отметили спасатели.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили на Харьковщине 657 взрывоопасных предметов.
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Отметим, что Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об обстреле как минимум восьми населенных пунктов облати. Один из них — село Гатище под Волчанском указан в перечне тяжелых обстрелов (ракеты, авиаудары и РСЗО). По остальным били из танков, минометов и ствольной артиллерии.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, сводка; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 08:04;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли два пожара".