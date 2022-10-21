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На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли два пожара

Происшествия 08:04   21.10.2022
Алексей Наумов
На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли два пожара

Всего в регионе за минувшие сутки было пять пожаров, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Пожары, вызванные попаданием вражеских боеприпасов, произошли в Богодуховском и Купянском районах области. Горели гаражи на территории частных жилых домов», – отметили спасатели.

Пожар от обстрела на Харьковщине 20 октября - фото ГСЧС 1

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили на Харьковщине 657 взрывоопасных предметов.

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Пожар от обстрела на Харьковщине 20 октября - фото ГСЧС 2

Отметим, что Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил об обстреле как минимум восьми населенных пунктов облати. Один из них — село Гатище под Волчанском указан в перечне тяжелых обстрелов (ракеты, авиаудары и РСЗО). По остальным били из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Алексей Наумов

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2022 в 08:04;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине за сутки из-за боевых действий произошли два пожара".