На Харківщині за добу через бойові дії сталися дві пожежі
Загалом у регіоні минулої доби було п’ять пожеж, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України на Харківщині.
“Пожежі, спричинені потраплянням ворожих боєприпасів, сталися в Богодухівському та Куп’янському районах області. Горіли гаражі на території приватних житлових будинків”, – зазначили рятувальники.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили на Харківщині 657 вибухонебезпечних предметів.
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Зазначимо, що Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про обстріл як мінімум восьми населених пунктів облати. Один із них – село Гатище під Вовчанськом вказано в переліку важких обстрілів (ракети, авіаудари та РСЗВ). По решті били з танків, мінометів та ствольної артилерії.Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, сводка; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 08:04;
Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині за добу через бойові дії сталися дві пожежі".