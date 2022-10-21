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На Харківщині за добу через бойові дії сталися дві пожежі

Події 08:04   21.10.2022
Олексій Наумов
На Харківщині за добу через бойові дії сталися дві пожежі

Загалом у регіоні минулої доби було п’ять пожеж, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України на Харківщині.

“Пожежі, спричинені потраплянням ворожих боєприпасів, сталися в Богодухівському та Куп’янському районах області. Горіли гаражі на території приватних житлових будинків”, – зазначили рятувальники.

Пожежа від обстрілу на Харківщині 20 жовтня - фото ДСНС 1

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили на Харківщині 657 вибухонебезпечних предметів.

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Пожежа від обстрілу на Харківщині 20 жовтня - фото ДСНС 2

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про обстріл як мінімум восьми населених пунктів облати. Один із них – село Гатище під Вовчанськом вказано в переліку важких обстрілів (ракети, авіаудари та РСЗВ). По решті били з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олексій Наумов

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2022 в 08:04;

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