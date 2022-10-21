На Харківщині за добу через бойові дії сталися дві пожежі

Загалом у регіоні минулої доби було п’ять пожеж, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України на Харківщині.

“Пожежі, спричинені потраплянням ворожих боєприпасів, сталися в Богодухівському та Куп’янському районах області. Горіли гаражі на території приватних житлових будинків”, – зазначили рятувальники.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили на Харківщині 657 вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про обстріл як мінімум восьми населених пунктів облати. Один із них – село Гатище під Вовчанськом вказано в переліку важких обстрілів (ракети, авіаудари та РСЗВ). По решті били з танків, мінометів та ствольної артилерії.