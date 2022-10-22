Оккупанты обстреляли Волчанск — информация полиции

В результате обстрела города Волчанск Харьковской области армией РФ 22 октября были повреждены два частных дома, автомобиль, здание районного суда. Пострадавших нет.

Об этом сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства. Предварительно установлено, что обстрел осуществлялся из оружия 152-го калибра.

Открыто уголовное производство.

Как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, на Слобожанском направлении в течение суток враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Малая Волчья, Красное Первое, Берестовое и Каменка Харьковской области.