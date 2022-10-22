Оккупанты обстреляли Волчанск — информация полиции
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В результате обстрела города Волчанск Харьковской области армией РФ 22 октября были повреждены два частных дома, автомобиль, здание районного суда. Пострадавших нет.
Об этом сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.
Правоохранители зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства. Предварительно установлено, что обстрел осуществлялся из оружия 152-го калибра.
Открыто уголовное производство.
Как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, на Слобожанском направлении в течение суток враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Малая Волчья, Красное Первое, Берестовое и Каменка Харьковской области.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, обстрел, полиция, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 21:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли Волчанск — информация полиции".