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Оккупанты обстреляли Волчанск — информация полиции

Происшествия 21:42   22.10.2022
Елена Нагорная
Оккупанты обстреляли Волчанск — информация полиции Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В результате обстрела города Волчанск Харьковской области армией РФ 22 октября были повреждены два частных дома, автомобиль, здание районного суда. Пострадавших нет.

Об этом сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители зафиксировали факт вооруженной агрессии и собрали вещественные доказательства. Предварительно установлено, что обстрел осуществлялся из оружия 152-го калибра.

Открыто уголовное производство.

Как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, на Слобожанском направлении в течение суток враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Малая Волчья, Красное Первое, Берестовое и Каменка Харьковской области.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 21:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты обстреляли Волчанск — информация полиции".