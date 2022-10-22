Генштаб сообщил об ударах врага по инфраструктуре в том числе и на Харьковщине
Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00 сообщил, что вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры в том числе и Харьковской области.
Также среди пострадавших областей — Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Кировоградская, Черкасская, Запорожская, Одесская и Николаевская.
«В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства Shahed-136. 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить», — пишет Генштаб.
На Слобожанском направлении в течение суток враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Малая Волчья, Красное Первое, Берестовое и Каменка Харьковской области.
Ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, что ракетных ударов российской армии по Харьковской области утром 22 октября зафиксировано не было.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрел, ракетний удар, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2022 в 18:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб сообщил об ударах врага по инфраструктуре в том числе и на Харьковщине".