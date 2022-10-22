Генштаб сообщил об ударах врага по инфраструктуре в том числе и на Харьковщине

Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00 сообщил, что вражеским ударам подверглись объекты энергетической и критической инфраструктуры в том числе и Харьковской области.

Также среди пострадавших областей — Волынская, Ровенская, Хмельницкая, Кировоградская, Черкасская, Запорожская, Одесская и Николаевская.

«В течение текущих суток оккупанты нанесли 40 ракетных ударов и запустили 16 ударных БпЛА иранского производства Shahed-136. 20 крылатых ракет и 11 БПЛА нашим защитникам удалось сбить», — пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении в течение суток враг бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Малая Волчья, Красное Первое, Берестовое и Каменка Харьковской области.

Ранее глава ХОВА Олег Синегубов рассказал в эфире национального телемарафона, что ракетных ударов российской армии по Харьковской области утром 22 октября зафиксировано не было.