Генштаб повідомив про удари ворога по інфраструктурі зокрема й на Харківщині
Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00 повідомляє, що ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури зокрема й Харківської області.
Також серед постраждалих областей – Волинська, Рівненська, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська, Запорізька, Одеська та Миколаївська.
“Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва “Shahed-136″. 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити”, – пише Генштаб.
На Слобожанському напрямку протягом доби ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області.
Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону, що ракетних ударів російської армії по Харківській області вранці 22 жовтня зафіксовано не було.Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, обстріл, ракетний удар, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Генштаб повідомив про удари ворога по інфраструктурі зокрема й на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 18:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб повідомив про удари ворога по інфраструктурі зокрема й на Харківщині".