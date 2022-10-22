Генштаб повідомив про удари ворога по інфраструктурі зокрема й на Харківщині

Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00 повідомляє, що ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури зокрема й Харківської області.

Також серед постраждалих областей – Волинська, Рівненська, Хмельницька, Кіровоградська, Черкаська, Запорізька, Одеська та Миколаївська.

“Протягом поточної доби окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БпЛА іранського виробництва “Shahed-136″. 20 крилатих ракет та 11 БпЛА нашим захисникам вдалося збити”, – пише Генштаб.

На Слобожанському напрямку протягом доби ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області.

Раніше голова ХОВА Олег Синєгубов розповів в етері національного телемарафону, що ракетних ударів російської армії по Харківській області вранці 22 жовтня зафіксовано не було.