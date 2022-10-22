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Окупанти обстріляли Вовчанськ – інформація поліції

Події 21:42   22.10.2022
Олена Нагорна
Окупанти обстріляли Вовчанськ – інформація поліції

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Харківської області армією РФ 22 жовтня було пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, будівлю районного суду. Постраждалих немає.

Про це повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази. Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зі зброї 152-го калібру.

Відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили раніше в Генштабі ЗСУ , на Слобожанському напрямку протягом доби ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії районами населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 21:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли Вовчанськ – інформація поліції".