Окупанти обстріляли Вовчанськ – інформація поліції

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Харківської області армією РФ 22 жовтня було пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, будівлю районного суду. Постраждалих немає.

Про це повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази. Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зі зброї 152-го калібру.

Відкрито кримінальне провадження.

Як повідомили раніше в Генштабі ЗСУ , на Слобожанському напрямку протягом доби ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії районами населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області.