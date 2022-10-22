Окупанти обстріляли Вовчанськ – інформація поліції
Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ Харківської області армією РФ 22 жовтня було пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, будівлю районного суду. Постраждалих немає.
Про це повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.
Правоохоронці зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази. Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зі зброї 152-го калібру.
Відкрито кримінальне провадження.
Як повідомили раніше в Генштабі ЗСУ , на Слобожанському напрямку протягом доби ворог гатив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії районами населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області.Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, обстріл, поліція, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 21:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти обстріляли Вовчанськ – інформація поліції".