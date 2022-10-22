Отбитая атака россиян у Терновой, удары по Харькову и Купянску — аналитика ISW

Российские военные продолжали обстреливать и наносить авиационные удары по городу Купянск Харьковской области и населенным пунктам в его окрестностях.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW) за 21 октября.

Сообщается, что российские войска совершили неудачную попытку штурма к северо-востоку от Харькова вдоль международной границы и продолжали обстреливать населенные пункты вдоль реки Оскол 21 октября.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российскую атаку на Терновую, примерно в 40 км к северо-востоку от Харькова.

Украинские официальные лица и российские источники сообщили, что российские силы нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре в Киевском районе Харькова.