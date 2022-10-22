Відбита атака біля Тернової, удари по Харкову і Куп’янську – аналітика ISW
Російські військові продовжували обстрілювати та завдавати авіаційних ударів по місту Куп’янськ Харківської області та населених пунктах на його околицях.
Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни (ISW) за 21 жовтня.
Повідомляється, що російські війська зробили невдалу спробу штурму на північний схід від Харкова вздовж міжнародного кордону та продовжували обстрілювати населені пункти вздовж річки Оскіл 21 жовтня.
Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російську атаку на Тернову, приблизно за 40 км на північний схід від Харкова.
Українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські сили завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі у Київському районі Харкова.Категорії: Події, Харків; Теги: isw, аналитика, куп'янск, терновая, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 07:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відбита атака біля Тернової, удари по Харкову і Куп’янську – аналітика ISW".