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Відбита атака біля Тернової, удари по Харкову і Куп’янську – аналітика ISW

Події 07:23   22.10.2022
Олена Нагорна
Відбита атака біля Тернової, удари по Харкову і Куп’янську – аналітика ISW

Російські військові продовжували обстрілювати та завдавати авіаційних ударів по місту Куп’янськ Харківської області та населених пунктах на його околицях.

Про це йдеться у аналітиці Інституту вивчення війни (ISW) за 21 жовтня.

Повідомляється, що російські війська зробили невдалу спробу штурму на північний схід від Харкова вздовж міжнародного кордону та продовжували обстрілювати населені пункти вздовж річки Оскіл 21 жовтня.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російську атаку на Тернову, приблизно за 40 км на північний схід від Харкова.

Українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські сили завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі у Київському районі Харкова.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2022 в 07:23;

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