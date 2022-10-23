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Войска РФ провели неудачные ограниченные контратаки на Харьковщине — ISW

Мир 07:48   23.10.2022
Оксана Горун
Войска РФ провели неудачные ограниченные контратаки на Харьковщине — ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в сводке за 22 октября отметили, что армия РФ не прекращает попыток вернуть хотя бы часть утраченных позиций на Харьковщине.

«22 октября российские войска провели неудачные ограниченные контратаки с целью возвращения утраченных территорий в Харьковской, Луганской и Донецкой областях», — отметили в сводке американского Института изучения войны.

Так, на Харьковщине враг пытался провести атаку вблизи Терновой (20 км к юго-западу от Волчанска). В Луганской области атакуют в районе Белогоровки и Золотаревки, а также в направлении Лимана Донецкой области.

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«Украинские источники сообщали, что 22 октября российские войска продолжали обычный огонь по непрямой наводке вдоль линии Оскол – Кременная», — добавили аналитики.

Также в ISW обратили внимание на строительство так называемой «линии Вагнера» – укреплений, которые уже с Луганщины зашли на территорию РФ – в соседнюю с Харьковщиной Белгородскую область.

Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 07:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ провели неудачные ограниченные контратаки на Харьковщине — ISW".